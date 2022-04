Ania i Grzegorz Bardowscy to z pewnością jedna z najbardziej lubianych par z "Rolnik szuka żony". Choć od udziału w hicie TVP mijają już lata, ich życie nadal wzbudza ogromne zainteresowanie! Ania wychodzi na przeciw fanom i z wielką dbałością prowadzi swoje konto na Instagramie. Dla wielu internautek stała się inspiracją w kwestii prowadzenia domu czy też... mody! Jej najnowsza stylizacja znów wzbudziła zachwyt. Ania i Grzegorz Bardowscy bez dzieci na imprezie. Stylizacje pary wzbudziły sensację Ania i Grzegorz zakochali się w sobie w drugiej edycji "Rolnik szuka żony". Już jakiś czas później wzięli huczny ślub, doczekali się także dwójki dzieci - Liwii i Jasia. Niedawno poinformowali, że nie mają w planach powiększania rodziny, zaś całą energię wkładają w wykończanie nowego domu! Są bardzo zapracowani, ale nie zapominają o rozrywce i odpoczynku. A okazją do oderwania się od wszelkich obowiązków była impreza andrzejkowa, na którą wybrali się bez dzieci. Ania Bardowska na swoim Instagramie pokazała zdjęcie z Grześkiem tuż przed wyjściem z domu, a sporą sensację wzbudziły ich stylizacje. Zwłaszcza czarna, koronkowa sukienka Anny (marki Little Mistress Petite, obecnie przeceniona z 309 zł na 185 zł). Posypały się same komplementy, niektórzy jednak zwrócili uwagę na strój Grzegorz. Niektórym się nie spodobał: Twoja sukienka a ubranie męża. Dziwne połączenie.🤔🥺 Mąż w tym ubraniu kompletnie do swojej żony nie pasuje 🤦‍♀️ Grzesiek na tym zdjęciu wygląda jakby miał się dopiero iść przyszykować 😂 gdzie koszula przy tak piękniej kobiecie? Co ciekawe, Grzesiek nałożył golf, więc uwagi fanów są w tym przypadku bardzo nie na miejscu. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska...