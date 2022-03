"Rolnik szuka żony": Anna Bardowska zawiedziona decyzją Grzegorza? "Jedna decyzja i wszystko źle"!

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" niedawno poprosiła swoich obserwatorów o pomoc w wyborze elewacji. Para szybko musiała podjąć decyzję i rozważali między dwoma projektami. Jeden z nich rolniczka prezentowała już wcześniej i była to biała elewacja z elementami drewna i betonu, ale Anna Bardowska nie była do niej przekonana i architekt stworzył drugą wersję z płytkami klinkierowymi w roli głównej, które wyjątkowo podobają się rolniczce. Będą elementy betonu, ale też troszkę drewna. Ale… czy to jest właśnie to czego chcemy? Jak patrzę na domy obłożone klinkierem to od razu się w nich zakochuje i zaczęliśmy analizować temat płytki klinkierowej. Nawet zgłosiłam się do projektanta, żeby stworzył dla nas wizualizację, jak nasz dom wyglądałby w takiej formie. I mi bardzo się podoba. Wygląda tak stylowo, nowocześnie, według mnie jest piękny! To są ostatnie dni, żeby podjąć decyzję. Teraz gwiazda programu "Rolnik szuka zony" zdradziła, którą wersję ostatecznie wybrali i pokazała pierwsze efekty! Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" podjęli ważną decyzję! Tak będzie wyglądała elewacja na ich domu Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" powoli zbliżają się do finalnego etapu budowy swojego wymarzonego domu. Para wybrała bardzo nowoczesny projekt i początkowo elewacja domu miała być w kolorze jasnym. Zdaniem internautów to właśnie w takiej wersji dom prezentuje się najlepiej , ale okazuje się, że Anna Bardowska razem z mężem postanowili jednak na drugą wersję i obkładają swój dom płytkami klinkierowymi. Podjęliśmy decyzję, że nasz dom będzie w całości obłożony płytką klonkierową Po pierwsze to efekt wizualny, bardzo nam się podobają nowoczesne stodoły, ale też stare...