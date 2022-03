"Rolnik szuka żony": Grzegorz Bardowski przeprasza żonę! "Lepiej się pogodzić i..."

Anna Bardowska z " Rolnik szuka żony " nową relację na Instastories zaczęła od wielkiego newsa! Gwiazda hitowego programu TVP zdradziła, że razem z rodziną wybierają się do Warszawy, bo Grzegorz został zaproszony do popularnego programu. Okazuje się, że Anna ma pewne obawy i boi się, jak jej mąż wypadnie, ale oczywiście trzyma za niego kciuki. Co to za program i kiedy premiera? Kiedy premiera programu z udziałem Grzegorza Bardowskiego? Anna i Grzegorz Bardowscy są chyba najpopularniejszą parą, która znalazła miłość w programie "Rolnik szuka żony". Po zakończeniu przygody w hicie TVP założyli własny kanał w serwisie YouTube, gdzie pokazują, jak wygląda praca w ich gospodarstwie i są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Teraz Anna Bardowska zdradziła, że jej mąż pojawi się w programie " Jaka to melodia? ": Dzisiaj jedziemy do Warszawy, Grzesiek został zaproszony do pewnego programu telewizyjnego. (...)Będzie to "Jaka to melodia?". To będzie odcinek charytatywny można powiedzieć, a osoba która wygra nie zgarnia nagrody dla siebie, tylko przekazuje ją bardziej potrzebującym - powiedziała Anna Bardowska w relacji na Instastories. Okazuje się, że rolniczka ma pewne obawy związane z nowym zadaniem Grzegorza. To może się wydawać zaskakujące, bo mężczyzna ma już doświadczenie w telewizji. W końcu pojawił się w programie "Rolnik szuka żony" i gościnnie występował w roli eksperta w "Pytaniu na śniadanie". Do premiery programu z Grzegorzem Bardowskim zostało jeszcze trochę czasu, bo jak zdradziła Anna jej męża zobaczymy w odcinku specjalnym "Jakiej to melodii?" 14 lutego! Ja aż się boję jak to będzie. Premiera będzie 14 lutego Jesteście ciekawi, czy Grzegorz Bardowski wygra odcinek specjalny...