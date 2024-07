Ania i Grzegorz Bardowscy, najpopularniejsi uczestnicy "Rolnik szuka żony", wybrali się na wakacje - oczywiście ze swoimi dziećmi, synem Jasiem i córeczką, Liwią. Cel podróży? Wyspy Kanaryjskie, a dokładnie wyspa Fuerteventura. Na Instagramie Anny pojawiło się sporo zdjęć i relacji z rodzinnej wycieczki. Zobaczcie!

"Rolnik szuka żony": Bardowscy na wakacjach z dziećmi

Do tego wyjazdu Ania i Grzegorz szykowali się od tygodni, choć tuż przed zdążyli jeszcze zaliczyć rodzinną uroczystość - Bardowska pokazała zdjęcia z komunii młodszej siostry. Teraz jednak oddają się wszelkim przygodom na Wyspach Kanaryjskich. Nie zabrakło m.in. wizyty w zoo. Bardowska zdradziła, że niezbędny okazał się wózek dla Liwii (z którego na co dzień już nie korzysta) - przeszli bowiem aż siedem kilometrów i to w upale.

Liwia tutaj się szybciej męczy, nie byłaby w stanie tyle przejść

Kolejnego dnia wakacji wstali wcześnie, bo już o 6:30, by pojechać zobaczyć wulkan:

Wstaliśmy bardzo wcześnie. Jedziemy pokazać dzieciom wulkan, zwłaszcza Jankowi, on się bardzo interesuje. Jest organizowana wycieczka autokarowa, ale nie chcemy na nią iść, bo trwa cały dzień, a nasze dzieci by tego nie wytrzymały - zdradziła Anna.

Bardowscy wypożyczyli więc auto!

Na miejsce dotarli już tylko Grzegorz z Jasiem, Ania z Liwką zostały w aucie. Bardowska jest szczęśliwa, że jej syn zobaczył wymarzony wulkan:

Jasiu dzisiaj spełnił jedno ze swoich marzeń - zdobył z tatą wulkan Calderon Hondo - napisała.

Internauci komentowali zaś:

Robi wrażenie! Życzę miłego wypoczynku

Byłam i potwierdzam jest pięknie ????

Fani chętnie oglądają kolejne zdjęcia z wakacji Bardowskich i zwracają uwagę na... opaleniznę Grzegorza:

Grzesiu….jaki opalony ☀️ Grzesiu smaruj się ☀️☀️☀️smaruj ????bo nie ma żartów ????????.. tam słońce inaczej grzeje ???? A z Grzesia to takie przypieczone ciasteczko ????

Rolnik zareagował:

Z Polski przywiozłem ???? - żartował Grzesiek.

Liczymy na jeszcze więcej zdjęć z wakacji Anny i Grzegorza Bardowskich i oczywiście życzymy udanego wypoczynku.

