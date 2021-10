Anna i Grzegorz Bardowscy z " Rolnik szuka żony " są na etapie budowania domu. Rolniczka od czasu do czasu chwali się na Instagramie postępami na budowie i trzeba przyznać, że prace postępują w ekspresowym tempie. Niedawno obserwatorzy Anny Bardowskiej mogli zobaczyć, jak w nowym domu pojawiły się ściany i strop, a teraz pojawił się również dach! Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała postępy w budowie domu Dom Anny i Grzegorza Bardowskich to nowoczesny projekt, który będzie miał powierzchnię 220 mkw. Teraz rolniczka pokazała dwa zdjęcia na Instagramie, na których pokazuje postępy na budowie. Było-jest. Pomiędzy zdjęciami ok. 4 tygodni różnicy, dopiero co cieszyliśmy się wiązarami, a teraz dach prawie gotowy - napisała Anna Bardowska na Instagramie. Tym razem uwagę obserwatorów Anny Bardowskiej zwrócił nie tyle dom, ile nowa fryzura kobiety. Internautki są zachwycone grzywką, na którą niedawno zdecydowała się rolniczka. Komplementy wydają się nie mieć końca: Aniu wyglądasz jak nastolatka w tych włosach... Pięknie Ci 🔥🔥 Oj śliczna fryzurka, dom tez 😁 Nie na temat, ale wyglądasz rewelacyjne w grzywce 😍 Pięknie w grzywce o wiele lepiej 😘💖 Sami zobaczcie, jak teraz wygląda dom Anny i Grzegorza Bardowskich! Budowa idzie w ekspresowym tempie... Zobacz także: Mateusz z "Rolnik szuka żony" imprezuje z kandydatami Magdy i kandydatkami Dawida! Zdradził, jak potoczy się siódma edycja? Wyświetl ten post na Instagramie. Było-jest🙂. Pomiędzy zdjęciami ok. 4 tygodni...