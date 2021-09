"Rolnik szuka żony": Anna Bardowska zrobi wszystko by ratować zdrowie dziecka. "Boję się, ale..."

Kasia i Piotr poznali się dzięki udziałowi w czwartej edycji „ Rolnik szuka żony ”. Para wzięła ślub w 2019 roku i od tej pory rzadko pojawiają się w mediach społecznościowych, ciesząc się swoim życiem rodzinnym. Teraz zrobili wyjątek w wyjątkowej sprawie i pojawili się w nagraniu filmu z apelem o wsparcie dla dziecka chorego na SMA (rdzeniowy zanik mięśni). 13-miesięczny Michał potrzebuje 9 milionów, aby móc walczyć z chorobą i prawidłowo się rozwijać. Kasia i Piotr, którzy sami są rodzicami, postanowili wykorzystać swoją popularność w słusznym celu! Poznajcie historię Michasia... Kasia i Piotra "Rolnik szuka żony" wspierają walkę o zdrowie dziecka z SMA! Kasia i Piotr znaleźli miłość w programie "Rolnik szuka żony", niedługo potem na świat przyszedł ich syn Alex. Teraz para zdecydowała się wykorzystać rozpoznawalność, aby pomóc w zbiórce pieniędzy dla Michała Boguckiego. Michaś przyszedł na świat jako trzecie nasze dziecko. Dostał 10 pkt w skali apgar. W wieku 2 mies zachorował na zapalenie płuc - to był ciężki okres że względu na to, że 2tyg wcześniej jego starsza siostra była również hospitalizowana. Następna jego hospitalizacja była w wieku 3 mies. Mimo tego Rozwijał się prawidłowo. Pod koniec lutego szczepionka. Po ukończeniu 5 mies zauważyłam osłabienie, nie dał rady utrzymać się na brzuszku, przestał przekręcać się na boczki, podnosić nóżki....(myśleliśmy, że to poszczepienny objaw) To by już okres pandemii i nie było możliwości dostać się do lekarza. W maju( 26.05)w końcu dostaliśmy się do pediatry, stamtąd wyszliśmy ze skierowaniem do por rehab oraz do neurologa. 8.06 byliśmy już na oddziale w udsk w Białymstoku. 10. 06 badanie genetyczne 26.06 część mnie umarła. Dostaliśmy diagnozę . - czytamy na stronie...