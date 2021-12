Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" zdradziła, czy już zaczyna dekorować dom na święta. Rolniczka nie ukrywa też, co dostanie jej syn. Zaskakujący pomysł...

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" powoli przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia. Rolniczka zdradza, że jej fani mogą liczyć na świąteczne przepisy, a ona sama już niebawem zaczyna dekorować dom. Anna Bardowska zdradziła też, jak w jej rodzinie wygląda obdarowywanie się prezentami i napisała wprost, o co jej syn poprosił w liście do Mikołaja! Jaś dostanie swój wymarzony prezent, a może Anna Bardowska ma inny pomysł?

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" o świątecznym prezencie dla syna

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" po zakończeniu przygody z programem pozostała bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Rolniczka przełamała swoją nieśmiałą naturę i dziś prowadzi popularny kanał w serwisie YouTube. Żona Grzegorza Bardowskiego jest też bardzo aktywna na Instagramie i ostatnio zdecydowała się odpowiedzieć na pytania od internautów, a tematem przewodnim okazały się święta Bożego Narodzenia. Anna Bardowska zapowiedziała, że będzie dzieliła się przepisami świątecznymi i już zaczyna dekorowanie domu. To nie wszystko! Rolniczka zdradziła, o co jej syn poprosił w liście do Mikołaja...

Anna Bardowska napisała wprost, że jej syn napisał list i na Mikołajki otrzyma dokładnie to, o czym marzy. Świetny pomysł, a na prezenty-niespodzianki będą kolejne okazje!

To co napisał w liście do Mikołaja. Książka i figurka/maskotka w kształcie papugi.

Rolniczka nie ukrywa, że już czuje atmosferę śwąt, tym bardziej, że spadł pierwszy śnieg i niebawem zaczyna dekorować dom. Na zdjęciu z zapowiedzią widać, że będzie pięknie.

Anna Bardowska w ostatnim czasie mocno schudała i w nowym wydaniu wygląda rewelacyjnie. Ostatnio zaskoczyła w imprezowym wydaniu, a na co dzień najczęściej wybiera wygodne zestawy z dresami w roli głównej.