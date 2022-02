Ania Bardowska opublikowała na Instagramie urocze zdjęcia swoich dzieci. Żona Grześka z drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony" porównała Liwię i Jasia i zdradziła, do kogo-według niej- podobne są ich pociechy! Syn i córka pary to cały tata czy mama? Musicie zobaczyć najnowszy wpis Ani Bardowskiej i jej piękne zdjęcia z Liwią i Jasiem. Internauci są zachwyceni! Zobacz także: Internauci znaleźli idealnego kandydata dla wymagającej Joanny z "Rolnik szuka żony"! Znacie go z poprzednich edycji Ania Bardowska pochwaliła się fotkami dzieci Ania i Grzesiek Bardowscy zaledwie kilka miesięcy temu po raz drugi zostali rodzicami. Na świecie pojawiła się wówczas ich córeczka Liwia - dziewczynka urodziła się dokładnie 6 listopada ubiegłego roku. Z kolei syn Ani i Grześka urodził się pod koniec 2016 roku. Teraz dumna mama zestawiła zdjęcia swoich pociech - aktualną fotkę małej Liwii i fotkę Jasia sprzed lat. Ania Bardowska napisała do kogo są podobne jej pociechy. Miały być takie same zdjęcia, a tu okazuje się, że dzieci nie za bardzo do siebie podobne, a matkę czas delikatnie nadszarpnął. Mój wniosek? Liwia nie jest podobna do Jasia, a Janek to kopia Grzesia. Ktoś tu się musi z tym pogodzić 😉😉- napisała na Instgaramie. Jak widać, według Ani Liwia to cała mama, a Jaś to cały tata. A jak na zdjęcie i wpis żony Grześka zareagowali internauci? - Myślałam ze to te same dzieci 🙉 - Mama piękna jak zawsze żaden czas nie nadszarpnął. A dzieciaczki słodkie - Piękna jak zawsze! :) maluszki śliczne :) fakt nie są podobni do siebie❤️- komentują fani. Zobaczcie urocze zdjęcia Liwii i Jasia z mamą! Zobacz także: Ania Bardowska pokazała projekt nowego domu! Będzie bardzo nowoczesny Ania Bardowska pokazała fotki z dziećmi (Liwia jest na...