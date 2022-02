"Rolnik szuka żony": Odmieniona Małgorzata Borysewicz rusza na podbój Warszawy!

Małgorzata Borysewicz z " Rolnik szuka żony " zdecydowała dołączyć do grona mam, które relacjonują w mediach społecznościowych swój powrót do formy po porodzie. Okazuje się, że rolniczka stawia nie tylko na domowy trening i zdrową dietę, ale zdecydowała się na ćwiczenia na siłowni pod okiem profesjonalisty. Wygląda na to, że motywacja młodej mamy jest ogromna i po raz kolejny pochwaliła się zdjęciem z treningu w sieci. Są już pierwsze efekty? Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" walczy o formę życia? Małgorzata Borysewicz wzięła udział w czwartej edycji "Rolnik szuka żony" i dzięki temu poznała swojego obecnego męża, Pawła. Para wzięła ślub w 2018 roku i są rodzicami dwójki uroczych dzieci: Rysia i Blanki. Małgorzata Borysewicz nigdy nie ukrywała, że lubi dbać o siebie i przywiązuje wagę do swojego wyglądu. Teraz rolniczka postanowiła zrobić coś dla siebie i zdecydowała się zawalczyć o świetną figurę pod okiem trenera. W sobotę zaczęliśmy wspólnie z @paulo_borysewicz treningi, choć na pewno razem nie będziemy zawsze mogli ćwiczyć ze względów logistycznych, chcemy zrobić coś dla siebie. Każdego dnia gonimy, pędem przemierzamy nasze cele, pracujemy owszem fizycznie- ale to nie to samo. Podczas ćwiczeń odkrywam partie ciała, które nie były aktywne- napisała wówczas w sieci. Od narodzin córeczki minęły dwa miesiące, a Małgorzata publikuje coraz to nowe zdjęcia z siłowni i pokazuje, że nie zamierza traci zapału. Tylko spójrzcie na młodą mamę! Motywacja do ćwiczeń jest ogromna. Brawo! Zobacz także: " Rolnik szuka żony": Natalia jest z bratem Pawła?! "Może to wszystko się poukłada już teraz" Małgosia Borysewicz coraz chętniej chwali się swoją...