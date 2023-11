Ania i Grzegorz Bardowscy mają duże grono fanów, ale i przeciwników. W internecie nie brakuje niepochlebnych opinii na ich temat. Jak sobie z tym radzą?

– Na początku było ciężko. Analizowaliśmy wszystkie komentarze i artykuły na nasz temat. Trzeba przyznać, że usłyszeliśmy wiele przykrych rzeczy. Ale z każdym dniem dochodziliśmy do tego, że takie sprawy nie mogą mieć wpływu na nasze życie prywatne. Włączanie się w dyskusje i obrona przynosiła jeszcze gorsze efekty. Najlepiej jest takie sytuacje ignorować i nie dawać pożywki dla osób, które negatywnie się wypowiadają. Obecnie podchodzimy do tego tematu z dużym dystansem, wiemy że hejt będzie niezależnie od tego jacy będziemy i niezależnie od tego co w życiu będziemy robić. Mamy jedną zasadę, że takie wirtualne konwersacje nie mogą wpływać na nasze życie codzienne i póki co doskonale nam to wychodzi. Łapiemy pozytywną energię od ludzi, którzy nam kibicują, a jest ich zdecydowanie więcej. To dla nich działamy - wyznali Bardowscy w rozmowie z „Faktem”.