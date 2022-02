"Rolnik szuka żony": Ania Bardowska pochwaliła się radosnymi wieściami! "Dzisiaj wielki dzień"

Anna i Grzegorz Bardowscy kończą rok 2021 z przytupem! W ich życiu działo się wiele, zwłaszcza jeśli chodzi o postępy w budowie domu. Para już jest na etapie, gdzie zaczyna wybierać niezbędne wyposażenie wnętrz. I właśnie z tej okazji, Ania Bardowska postanowiła pochwalić się projektami łazienki i salonu. Z tak pięknych miejsc chyba aż nie będzie chciało się wychodzić. Zobaczcie sami! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska pokazała urocze nagranie z córką! Liwia to cała mama Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" chwali się salonem i łazienką! Anna i Grzegorz Bardowscy wciąż cieszą się ogromną popularnością wśród fanów programu "Rolnik szuka żony". Para, która poznała się w drugiej edycji wielkiego hitu TVP1 jest ze sobą bardzo szczęśliwa, a my dzięki mediom społecznościowym możemy zobaczyć, jak spełnia się ich marzenie związane z budową własnego domu ! A efekty są już naprawdę imponujące! Niedawno para wybierała elewację , a dziś już planuje pierwsze zakupy związane z wyposażeniem wnętrz. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska apeluje o pomoc do fanów! Musi podjąć ważną decyzję dotyczącą domu Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" właśnie zamieściła na swoim Instagramie nowy post, w którym pochwaliła się projektami salonu i łazienki. Już niedługo to, co widać na papierze, będzie można zobaczyć w rzeczywistości! Wygląda na to, że dom pary z hitowego show TVP1 będzie urządzany w nowoczesnym, bardzo eleganckim stylu. Nie zabraknie kominka, ogromnej kanapy i długiego stołu, przy którym pomieści się cała rodzina. Patrząc na projekty, wszystko wskazuje na to, że w pomieszczeniach w domu Ani i Grzegorza Bardowskich, będzie dominowała biel i drewno. Jednak jak wynika z wpisu bohaterki...