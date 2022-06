"Rolnik szuka żony": Ania Bardowska pokazała zdjęcie z wakacji, a fani zauważyli wpadkę! 

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories pokazała, jak razem z mężem i dziećmi wypoczywa na wakacjach. Żona Grześka już kilka dni temu w swoim ostatnim wpisie na popularnym portalu społecznościowym zdradziła, że całą rodziną wybierają się nad morze. Teraz w sieci pojawiły się urocze kadry z wyjazdu. Okazuje się, że Ania i Grzesiek znaleźli chwilę tylko dla siebie! Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcia z wakacji Ania Bardowska z drugiej edycji "Rolnik szuka żony" już od kilku lat prowadzi swoje konto na Instagramie, gdzie regularnie publikuje nowe zdjęcia i nagrania. Była uczestniczka hitu TVP pokazuje swoim fanom m.in. jak wygląda jej życie na wsi, czym się zajmuje i postępują prace na budowie ich nowego domu. Teraz żona Grześka pokazała również, jak wypoczywa ze swoją rodziną na wakacjach. Kilka dni temu Ania Bardowska w swoim wpisie na Instagramie zdradziła, że jadą odpocząć nad morze. (...) ruszamy w Polskę, a dokładniej nad polskie morze. Powoli zaczynamy pakować walizki (ale to chyba nie był dobry pomysł, żeby robić to z dziećmi) 😉. Pogoda zapowiada się w kratkę więc walizki będą wypchane na maksa. Cały czas boję się, że czegoś zapomnę… - napisała Ania Bardowska. Teraz w sieci pojawiła się relacja z pobytu nad morzem. Ania zdradziła przy okazji, że na wakacje zabrali ze sobą również babcię swoich dzieci. I takie są uroki zabierania babci nad morze. Dzieci śpią, babcia ogląda telewizorek, a my się zastanawiamy do jakiego drink baru pójść- relacjonowała swoją randkę z mężem. Na zdjęciach z plaży widać, że pogoda im dopisała. Ania i Grzesiek Bardowscy razem z mamą i dziećmi wypoczywają w Świnoujściu. Spójrzcie tylko, jak córeczka pary z drugiej edycji "Rolnik szuka...