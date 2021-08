"Rolnik szuka żony": Anna Bardowska zdradziła, kto jej wybiera stylizacje! Zaskoczeni?

Anna Bardowska z " Rolnik szuka żony " od czasu do czasu publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia ze swoimi dziećmi. Na instagramowym koncie rolniczki w ostatnim czasie najczęściej pojawiały się fotografię z Liwią. Dziewczynka skończyła już 8. miesięcy i jest bardzo podobna do swojej mamy. Tym razem Ania postanowiła pokazać starszego syna. Jaś to już duży chłopiec i nie sposób nie zauważyć jego podobieństwa do Grzegorza Bardowskiego. To cały tata! Zobaczcie sami... Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie z synkiem Ania i Grzegorz Bardowscy poznali się dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Szybko okazało się, że parę połączyło uczucie i w 2016 roku wzięli ślub. Mają dwójkę dzieci: Jasia i Liwię. Chłopiec to cały tata, co od początku podkreślali Internauci, a z wiekiem podobieństwo jest jeszcze większe. Na nowym zdjęciu widać, że Jaś bardzo urósł i wygląda niemal jak kopia swojego taty! Ale tu Janek do Grześka podobny mega🤗 Jaki on podobny do taty 😮😋 Ale mały Jaś podobny do taty. Normalnie wykapany tata😉😊 Na zdjęciu uwagę fanów "Rolnika" przyciągnęła też stylizacja Anny Bardowskiej. Pod jej adresem znów popłynęła fala komplementów. Jej obserwatorki są pod wrażeniem tego, że rolniczka nawet na co dzień wygląda doskonale. Aniu jak znajdujesz motywacje i sile by codziennie tak pięknie wyglądać?? 😉😘ślicznie Tylko spójrzcie na to zdjęcie! Zobacz także: Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" pokazała brzuszek na randce z mężem. Odpowiedziała na pytanie o płeć dziecka! Wyświetl ten post na Instagramie. ...