Ania i Grzesiek Bardowscy mają powody do radości. Okazuje się bowiem, że zakończył się właśnie kolejny etap na budowie ich nowego domu! Para, która poznała się na planie programu "Rolnik szuka żony", blisko rok temu poinformowała, że planuje budowę własnego gniazdka, a już dziś Ania zdradziła, że w ich domu pojawiły się już okna i rolety. Zobaczcie, jak dziś wygląda królestwo Ani i Grześka! Ania Bardowska pokazała nowy dom Ania i Grzesiek Bardowscy z drugiej edycji "Rolnik szuka żony" po ślubie zamieszkali w rodzinnym domu rolnika. Na początku 2020 roku para pochwaliła się jednak, że planują rozpoczęcie budowy własnego domu. Kilka miesięcy temu Ania Bardowska w filmie opublikowanym w sieci zdradziła, dlaczego podjęli decyzję o wyprowadzce z domu rodziców jej męża. My mieszkamy na górze, pod nami mieszkają rodzice Grześka. W sumie wszystko mamy osobne, tylko razem mamy klastkę schodową. Mamy osobną łazienkę, osobną kuchnię ale zdecydowaliśmy się na budowę. I właśnie bardzo często pojawia się pytanie "dlaczego się budujecie, skoro macie gdzie mieszkać, skoro niedawno zrobiliście remont?" . I tutaj jest dużo różnych czynników. Po pierwsze, to chyba chcemy mieć coś swojego- mówiła wówczas Ania. Ania i Grzesiek Bardowdcy od samego początku pokazywali swoim fanom, jak wyglądają prace na budowie nowego domu. Teraz żona rolnika pochwaliła się, że w ich gniazdku pojawiły się okna i rolety. Okna i rolety zamontowane, śnieg przypruszył błotko i nierówności na budowie😍. Coraz piękniej to wygląda- napisała Ania Bardowska. Na Instagramie pojawiło się zdjęcie nowego domu Ani i Grześka, a na youtube.com możecie zobaczyć film z budowy. Internauci są zachwyceni! - Super jaki piękny domek 🌞 - Super sie prezentuje 😍😊😉...