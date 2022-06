"Rolnik szuka żony": Anna Bardowska wróciła z wakacji i pokazała niecodzienne zdjęcie...

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" nie kryje radości z powrotu do domu po wakacjach. Pokazała wymowne nagranie i zdjęcia...

Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" przed intensywnym sezonem związanym ze żniwami, wybrali się na egzotyczne wakacje do słonecznej Turcji. Para pochwaliła się wyjątkowymi zdjęciami z urlopu, a kiedy przyszedł czas powrotu Anna Bardowska nie kryje radości, że znów jest w domu. Na relacji, którą pokazała widać, że to właśnie we własnym domu czuje się najlepiej...

Anna Bardowska "Rolnik szuka żony" nie kryje radości z powrotu do domu po wakacjach...

Anna Bardowska po zakończeniu przygody z programem "Rolnik szuka żony" skupiła się na działalności w mediach społecznościowych i od tego czasu znalazła się w gronie najpopularniejszych influencerów. To właśnie na Instagramie rolniczka pokazuje, jak wygląda życie na wsi, zachwyca stylizacjami, a ostatnio prezentuje też relacje z wyjazdów. Przed intensywnym okresem, jakim dla pary jest lato i związane z nim żniwa, zakochani znaleźli chwilę czasu i wybrali się na zagraniczne wakacje.

Wybór Anny i Grzegorza Bardowskich z "Rolnik szuka żony" padł na Turcję. Po błogim czasie na urlopie pora wrócić do rzeczywistości i wygląda na to, że powrót do domu najbardziej ucieszył Annę Bardowską, która pokazała zdjęcia idealnie uporządkowanej kuchni urządzonej w stylu boho glam.

- W końcu w domu - napisała na InstaStories Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony".

Instagram / ania.bardowska

Jak po każdym wyjeździe, przyszedł czas na rozpakowanie walizek. Tym razem nie będzie łatwo:

- Wszystko do prania. Pod koniec nawet pranie robiłam dla dzieci na wakacjach - przyznała Anna Bardowska.

Instagram / ania.bardowska

Jeszcze w trakcie wakacji Anna Bardowska dzieliła się ze swoimi obserwatorami relacją z urlopu, na którym rodzinie towarzyszyła też mama rolniczki. Tylko spójrzcie na to idealne zdjęcie pary, która udowadnia, że warto napisać list i zgłosić się do programu. Już we wrześniu 9. edycja "Rolnik szuka żony".