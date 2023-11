1 z 4

Aleksandra to delikatna i wrażliwa dziewczyna, która postanowiła poszukać szczęścia w miłości za pośrednictwem programu "Rolnik szuka żony". Kobiecie wpadł w oko Grzegorz, do którego napisała szczery list. Niestety, Ola dołączyła do niego zdjęcia, które - delikatnie mówiąc - były mało aktualne. Gdy doszło do pierwszego spotkania, Grzesiek powiedział jej wprost, że czuje się oszukany. Na razie nie wiadomo, czy Aleksandra mimo swojego małego kłamstwa przejdzie dalej w programie. Internauci dopatrzyli się jednak, że jest ona łudząco podobna do uczestniczki 2. edycji "Rolnika". O kogo chodzi? Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

POLECAMY: "Zraził mnie do siebie" Internautki zaskoczone zachowaniem Grzegorza z "Rolnik szuka żony"!