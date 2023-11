Reklama

Po pierwszych odcinkach programu "Rolnik szuka żony" Grzegorz stał się ulubieńcem widzów. Niektórzy porównywali go nawet do Grześka Bardowskiego z 2. edycji show TVP1. Przystojny, ciepły i z dużym poczuciem humoru. Szczególnie damska część widowni nie mogła oderwać od niego wzroku. Niestety, czar prysł, gdy zobaczyliśmy odcinek, podczas którego Grzegorz spotkał się ze swoimi kandydatkami. Niektóre fanki miały mu wiele do zarzucenia...

Zobacz także: Krzysztof z "Rolnik szuka żony" zszokowany wyglądem... Jessiki! "A mogłabyś się mniej malować?"

"Rolnik szuka żony": Grzegorz rozczarowany kandydatkami

Jak już pisaliśmy, nie każdy z rolników był zachwycony spotkaniami ze swoimi kandydatkami. Szczególnie mocno rozczarował się Grzegorz. Aż dwie dziewczyny, które wybrał, na żywo wyglądały zupełnie inaczej niż na zdjęciach, które mu przesłały. W pewnym momencie Grześkowi puściły nerwy i podczas spotkania z Aleksandrą wygarnął jej to, co myśli o takim zachowaniu.

- Mnie tutaj kamerowali takiego, jakim jest. Nie uważasz, że ty powinnaś pokazać prawdziwe zdjęcie? - zapytał dziewczynę Grzegorz.

Ola mocno zmieszała się po pytaniu Grześka. W jej obronie stanęły internautki, którym nie spodobało się stanowcze zachowanie rolnika.

- Ok, Pani nie zachowały się w porządku wysyłając odbiegające od rzeczywistości zdjęcia, ale za to Grzesiu pokazał, jakim jest zapatrzonym w siebie burakiem... Nie musiał Aleksandrze mówić prosto w oczy tego. Z resztą paroma rzeczami / zachowaniami zraził mnie do siebie - Zresztą, widać było jak np. Aleksandrze było przykro. Mimo wszystko facet powinien zachować minimal klasy chociaż - czytamy w komentarzach.

Pojawiły się jednak osoby, które stanęły po stronie Grzegorza.

- Trochę go dziewczyny w bambuko zrobiły z tymi fotkami. No tak się nie robi. Miał prawo czuć się rozczarowany

????

- Kurcze tak myślę, że facet ma prawo do rozgoryczenia bo zdjęcia odbiegają od rzeczywistosci... wiadomo listy są ważne, ale powiedzmy sobie szczerze, najważniejsze na samym początku to to, co wychwycą oczy... na widok kogo serce mocniej zabije

????

- Dla mnie to skandal takie oszukiwanie ze zdjęciami... nie dziwię się, że się zdenerwował, tak się nie robi dziewczyny, szkoda mi go, bo na ich miejsce może wśród listów były fajne dziewczyny i teraz żałuje, ze ich nie wybrał... no, ale cóż, czas pokaże, przecież wszystko już nakręcone... - pisali internauci.

A wy co uważacie na temat zachowania Grześka? Czy naprawdę zachował się nieelegancko?

POLECAMY: To najpiękniejsza kandydatka w "Rolnik szuka żony"? Łukasz zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia

Grzesiek był rozczarowany niektórymi kandydatkami

Mat. prasowe

Reklama

Grzegorz najwięcej żalu miał do Oli