Agnieszka i Robert Filochowscy z Rolnik szuka żony 2 zostaną na początku przyszłego roku rodzicami. Para była gośćmi świątecznego odcinka i podzieliła się ta radosną wiadomością. A będzie to chłopak czy dziewczynka? Agnieszka użyła w programie słów, które mogą wskazywać na synka! Kiedy Marta Manowska zapytała, czy opowiedzą dziecku, jak mama z tatą się poznali, Agnieszka powiedziała, że:

Reklama

- Na pewno będzie zaskoczony jak się kiedyś dowie jak poznali się rodzice - stwierdziła na wizji Agnieszka. - W przedszkolu się pochwali - dodał Robert. i stwierdził, że jeszcze się nie zastawiali jak Jemu powiedzą o swoim spotkaniu.

Agnieszka i Grzegorz z Rolnik szuka żony będą mieli syna?

Czyżby to wskazywało, że drugie rolnicze dziecko to też będzie synek? Ania i Grzegorz z Rolnik szuka żony 2, pochwalili się że niedawno zostali rodzicami synka Jasia. Agnieszka i Robert z Rolnik szuka żony jest to para, która po udziale w show nie udziela się medialnie i do świątecznego odcinak nikt nie wiedział, że po ślubie, na początku kwietnia, postarali się szybko o dziecko. Sami mówili w programie, że może za rok lub dwa to się stanie, ale widać los przyśpieszył ich plany zostania rodzicami. Parze serdecznie gratulujemy!

Zobacz także: Gotowanie, ubieranie choinki - tak będzie wyglądał świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony"! ZDJĘCIA

Zobacz także

Agnieszka i Robert Filochowscy wzięli ślub 2 kwietnia 2016 roku. To pierwsza para po programie, która zdecydowała się na ślub.

Facebook Rolnik szuka żony

Agnieszka na nagraniu świątecznego odcinka miała już spory brzuszek.

TVP

Reklama

Agnieszka i Robert spodziewają się dziecka, czy to będzie synek?