"Rolnik szuka żony": Agnieszka Filochowska pokazała syna! W domu pojawił sie również nowy członek rodziny? Spójrzcie na to zdjęcie! 

Agnieszka Filochowska z "Rolnik szuka żony" opublikowała w sieci nowe zdjęcie swojego synka, a przy okazji pokazała nowego członka rodziny? Żona Roberta z drugiej edycji hitu o poszukujących miłości rolnikach pochwaliła się wiosenną fotką małego Tomka, który pozuje razem z uroczym pieskiem, którego do tej pory nie widzieliśmy na gospodarstwie Agnieszki i Roberta. Czyżby to czworonożny przyjaciel synka pary?

Syn Agnieszki i Roberta rośnie jak na drożdżach

Agnieszka i Robert Filochowscy to zdecydowanie jedna z najsympatyczniejszych i najpopularniejszych par, które poznały się na planie "Rolnik szuka żony". I chociaż o emisji drugiego sezonu programu, w którym zakochani się poznali, minęło już kilka lat to fani wciąż mocno im kibicują i trzymają kciuki za ich związek. Agnieszka i Robert dość rzadko pokazują się w mediach, ale internauci mogą obserwować ich dalsze życie za pośrednictwem Instagrama, gdzie swoje konto prowadzi żona rolnika. Agnieszka Filochowska co jakiś czas publikuje w sieci zdjęcia ukochanego męża i syna. Ostatnio mogliśmy zobaczyć, jak w dniu czwartych urodzin mały Tomek jeździ na nowym rowerku. Teraz z kolei dumna mama opublikowała nową fotkę syna, któremu towarzyszy czworonożny przyjaciel. Wygląda na to, że to nowy członek rodziny.

Nareszcie wiosna💚- napisała Agnieszka Filochowska.

Zobaczcie, jak na zdjęcie i wpis Agnieszki Filochowskiej zareagowali internauci.

- Widzę beagle że macie ja też mam tą samą rasę 😀

- Tak w końcu wiosna 😍

- My też się cieszymy, że wreszcie jest wiosna 😄- komentowali internauci.

Zobaczcie, jaki duży jest już syn Agnieszki i Roberta Filochowskich! Spójrzcie też na nowego członka szczęśliwej rodzinki!

Agnieszka Filochowska pokazała nowe zdjęcie syna i jego czworonożnego przyjaciela.

Agnieszka i Robert wystąpili w drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony".