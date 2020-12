Agnieszka Filochowska z "Rolnik szuka żony" pokazała nowe zdjęcie syna! Ma już ponad 3 lata: "Rośnie jak na drożdżach"

Agnieszka Filochowska opublikowała urocze, zimowe zdjęcie swojego synka! Była uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" rzadko pokazuje się publicznie i naprawdę rzadko wrzuca fotki swoich bliskich do sieci- tym razem jednak zrobiła wyjątek! Internauci są zachwyceni synkiem Agnieszki i Roberta Filochowskich.

Agnieszka Filochowska pokazała syna

Agnieszka i Robert Filochowscy wzięli udział w drugiej edycji "Rolnik szuka żony"- w tej samej, w której poznali się również Ania i Grzesiek Bardowscy. Po zakończeniu programu Agnieszka i Robert zniknęli z życia publicznego i tylko co jakiś czas pojawiają się w świątecznych odcinkach "Rolnika", gdzie zdradzają, co u nich słychać. Dwa lata temu Agnieszka Filochowska zaczęła również prowadzić swoje konto na Instagramie, gdzie co jakiś czas pokazuje nowe zdjęcia z mężem i synem. Kilka dni temu fani pary mogli zobaczyć, jak wyrósł już Tomek!

Agnieszka Filochowska pokazała swojego synka z którym wybrała się na spacer w śniegu. Internauci są zachwyceni!

- Super jesteście rodziną.Tomek rośnie jak na drożdżach.❤️❤️

- Pięknie ⛄⛄😍

- Dziecko + śnieg = WIELKIE SZCZĘŚCIE. Pięknie

- Ale duży jest już Tomek❤️❤️❤️- komentują fani.

Zobaczcie sami, jak dziś prezentuje się synek Agnieszki i Roberta Filochowskich! Tomek ma już ponad 3 lata.

Agnieszka Filochowska pokazała nowe zdjęcie synka.

Tomek urodził się w marcu 2017 roku.