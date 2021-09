"Rolnik szuka żony": Agnieszka Filochowska pokazała wózek syna! Niedrogi i kochają go gwiazdy

Agnieszka Filochowska z "Rolnik szuka żony" opublikowała w sieci nowe zdjęcie ukochanego męża i synka, a internauci zachwycili się tym uroczym widokiem. Jak na co dzień rolnik spędza czas z dzieckiem? Spójrzcie tylko na piękną fotkę Roberta i małego Tomka. Syn byłych uczestników hitu TVP1 rośnie jak na drożdżach. Tomek skradnie Wasze serca! Agnieszka Filochowska pochwaliła się swoim szczęściem Agnieszka i Robert Filochowscy wzięli udział w drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony" i byli pierwszą parą z show, która zdecydowała się na ślub. Zakochani powiedzieli sobie sakramentalne "tak" cztery lata temu, a wiosną 2017 roku na świecie pojawił się ich syn, Tomek. Dziś Agnieszka i Robert Filochowscy naprawdę rzadko pokazują się w mediach, a ich fani mogą śledzić ich losy za pośrednictwem Instagrama. Na profilu żony rolnika co jakiś czas pojawiają się nowe zdjęcia szczęśliwej rodzinki. Ostatnio Agnieszka pokazała piękne zdjęcie męża i syna. Czekamy na żniwa..- napisała pod zdjęciem. Internauci są zachwyceni fotką Roberta i małego Tomka. - Super chłopaki piękne zdjęcie pięknego dnia życzę :-) 😚😚💗💗💗 - Super chłopaki podrawiam❤️ - Widać, że szczęśliwy tata 😊 samych wspaniałości dla Was - Piękna fotka- komentują internauci. Zobaczcie sami, jakie zdjęcie opublikowała Agnieszka Filochowska. Spójrzcie tylko na małego Tomka- to prawdziwy słodziak! Synek Agnieszki i Roberta z "Rolnik szuka żony" skradł nasze serca. Zobacz także: QUIZ! Rozpoznaj uczestnika "Rolnik szuka żony" po fragmencie zdjęcia! Dasz radę? Agnieszka Filochowska pokazała zdjęcie męża i syna. Wyświetl ten post na Instagramie....