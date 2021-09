"Rolnik szuka żony": Agnieszka Filochowska już tak nie wygląda! Zmieniła kolor włosów

Agnieszka Filochowska opublikowała w sieci najnowsze zdjęcie swojego syna! Tomek w marcu skończy trzy latka i jest już naprawdę dużym chłopcem. Żona Roberta z drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony" bardzo rzadko pokazuje fanom fotki swojej pociechy, ale tym razem zrobiła wyjątek! Internauci są zachwyceni zdjęciem syna jednej z najsympatyczniejszych par, które poznały się na planie show TVP. Zobaczcie sami, jak zmienił się syn Agnieszki i Roberta! Do kogo jest bardziej podobny- do mamy czy do taty? Agnieszka z "Rolnik szuka żony" pokazała syna Agnieszka i Robert poznali się i zakochali w sobie na planie drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony". To właśnie oni byli pierwszą parą, którą połączył hit TVP i którzy podjęli decyzję o ślubie. Zakochani ślubowali sobie miłość i wierność małżeńską w kwietniu 2016 roku, a w marcu 2017 roku na świecie pojawiło się ich pierwsze dziecko. Dumni rodzice nie ukrywają wizerunku swojej pociechy, ale bardzo rzadko publikują w sieci zdjęcia małego Tomka. Teraz Agnieszka Filochowska zrobiła wyjątek i pokazała, jak jej syn spędza zimowe dni. - Śliczny chłopczyk😊 - Jaki już duży❤️😍 - Mały przystojniak- komentują internauci. Zobaczcie najnowsze zdjęcie synka Agnieszki i Roberta Filochowskich! To prawdziwy słodziak! Zobacz także: Ach, co to był za ślub! Mamy zdjęcia z uroczystości Agnieszki i Roberta z Rolnik szuka żony! Agnieszka Filochowska pokazała syna. Wyświetl ten post na Instagramie. Zima..🤔 Post udostępniony przez Agnieszka Filochowska (@aga.filochowska) Sty 19, 2020 o...