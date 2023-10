Ślub Joanny i Kamila z "Rolnik szuka żony" zbliża się wielkimi krokami. Przygotowania do tego pięknego dnia idą pełną parą i Joanna nie ukrywa, że większość spraw jest już dopięta na ostatni guzik. Teraz narzeczona rolnika pochwaliła się jednym z ostatnich elementów przygotowań do wielkiego dnia. Jest on niezwykle wzruszający...

"Rolnik szuka żony": Ostatnie przygotowania do ślubu Joanny i Kamila

Joanna i Kamil to ostatnia z par z "Rolnik szuka żony", które w tym roku zdecydowały się na ślub. Wcześniej sakramentalne "tak" powiedzieli sobie Marta i Paweł oraz Ada i Michał. Teraz wszyscy fani programu z niecierpliwością czekają zatem na ślub właśnie Joanny i Kamila, który już lada moment. Niedawno Joanna z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się, że odebrała suknię ślubną. Teraz z kolei partnerka rolnika pokazała na swoim InstaStories piękne zdjęcie związane z ostatnimi przygotowaniami do ślubu. Jak się okazało, jej bukiet ślubny będzie naprawdę wyjątkowy.

Mat. prasowe FremantleMedia Polska fot. Piotr Matey

Wszystko dlatego, że w bukiecie uczestniczki "Rolnik szuka żony" pojawią się medaliony ze zdjęciami jej babci i dziadka, którzy już odeszli.

- Babcia z dziadkiem również będą obecni na naszym ślubie. Pójdą z nami do ołtarza. [...] To medaliony, które będę miała przy bukiecie ślubnym - napisała Joanna.

Instagram/Joasia Wielgosz

To naprawdę piękny i poruszający gest. Trzymamy kciuki za Joannę i Kamila! Jesteśmy pewni, że dzień ich ślubu będzie jak z bajki. Już nie możemy się doczekać relacji z tego wydarznia.