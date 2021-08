Adrian z "Rolnik szuka żony" zaskoczył wyznaniem: "Taki słodki prezent tylko od..."

Ostatnio pisaliśmy o niepokojącym wpisie, który Adrian Berkowicz z "Rolnik szuka żony" zamieścił na swoim Instagramie. Mężczyzna zaznaczył, że usunął ze swojego profilu sporo zdjęć. Niektórzy obawiali się, że może to być związane z Iloną. Na szczęście między Adrianem a jego ukochaną wszystko jest w porządku. Czyżby właśnie szykowali się do ślubu? Ilona i Adrian z "Rolnik szuka żony" biorą ślub? Adrian z "Rolnik szuka żony" robi porządki na swoim profilu na Instagramie. Berkowicz usunął sporo zdjęć. Niektórzy zaczęli się obawiać, że być może rolnik rozstał się z Iloną i dlatego podjął taką decyzję. Nic bardziej mylnego! Adrian postanowił bowiem prężniej rozwijać swoją działalność w social mediach. Rolnik pasjonuje się fotografią, w tym również ślubną. Dlatego chce, aby jego zdjęcia były publikowane w wyjątkowy sposób. Adrian zamieścił właśnie nowy wpis, który mógł zasugerować niektórym, że w jego życiu szykują się poważne zmiany. Rolnik opublikował zdjęcie młodej pary przed ołtarzem, a pod fotografią napisał: Kochani idą zmiany😁 Mam nadzieję, że na lepsze. Zmieni się sposób publikacji zdjęć i efekt w pełni zobaczycie na profilu 💪Mogę na Was liczyć? Dajcie znać co myślicie o takim sposobie🤔😁 Oczywiście nie chodzi o zmiany w życiu prywatnym, a raczej "zawodowym". Adrian chce, aby jego profil wyglądał na bardziej profesjonalny. Dobry pomysł? Wyświetl ten post na Instagramie. Kochani idą zmiany😁 Mam nadzieję, że na lepsze. Zmieni się sposób publikacji...