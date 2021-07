"Rolnik szuka żony": Adrian przeszedł metamorfozę po rozstaniu z Iloną. Fani: "Bardziej męsko"

Adrian z "Rolnik szuka żony" po raz pierwszy od dawna opublikował swoje zdjęcie i zaprezentował nowy look. Metamorfoza rolnika podzieliła Internautów! Dobra zmiana?

Adrian Berkowicz z "Rolnik szuka żony" po rozstaniu z Iloną na jakiś czas wycofał się z mediów społecznościowych. W oświadczeniu o zakończeniu ich relacji prosił, aby powstrzymać się od krytycznych komentarzy i nie publikował w sieci nowych zdjęć:

Niestety Nasze drogi się rozchodzą, lecz mam nadzieję, że pozna tą właściwą osobę, z którą będzie szczęśliwa. W tym momencie hejt nie jest nam potrzebny, liczymy na Wasze wsparcie, zrozumienie oraz dobre słowo.

Od tego czasu na instagramowym profilu rolnika pojawiło się zaledwie kilka fotografii, podczas gdy Ilona zaczęła nowe życie i pisze wprost, że w końcu jest szczęśliwa, bo robi to, co kocha. Kobieta przyznała też, że nie utrzymuje z Adrianem kontaktu, a tymczasem to właśnie rolnik zaskoczył nowym zdjęciem z... brodą. Jak teraz wygląda Adrian z "Rolnik szuka żony"?

Adrian Berkowicz z "Rolnik szuka żony" przeszedł metamorfozę po rozstaniu z Iloną

Adrian Berkowicz z "Rolnik szuka żony" opublikował na Instagramie nowe zdjęcie i postanowił zapytać swoich obserwatorów, co sądzą o takiej metamorfozie. Okazuje się, że rolnik zdecydował się zapuścić brodę, a dla porówniania pokazał zdjęcie z programu, gdzie nie miał zarostu.

Lepiej z czy bez? 🤔

Oczywiście pytam o brodę😉

Ostatniego zdjęcia nie miałem lepszego 😂 - napisał na Instagramie Adrian Berkowicz.

Internauci chętnie komentowali najnowszą metamorfozę Adriana z "Rolnik szuka żony", jednak ich zdania są mocno podzielone. Z jednej strony obserwatorzy rolnika uważają, że gwiazdor randkowego hitu TVP lepiej i zdecydowanie młodziej wygląda bez brody:

Bez młodziej, z bardziej męski Adrian bez brody zdecydowaji lepiej Lepiej bez - młodziej🙌

Z drugiej strony jednak pojawiają się komplementy dotyczące zarostu rolnika:

Z broda, są bardzo męskie 😍👏 zdecydowanie z brodą 👏🔥

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Ilona utrzymuje kontakt z Adrianem po rozstaniu? Jest komentarz!

Zobaczcie, jak obecnie wygląda Adrian z "Rolnik szuka żony"? Zdaje się, że rolnik już zamknął za sobą etap relacji z Iloną.

Adrian w swojej wizytówce do programu "Rolnik szuka żony" 6 miał dłuższe włosy zaczesane do tyłu i niewielki zarost. Teraz uczestnik zdecydował się wrócić do wizerunku z brodą.

Ilona i Adrian z szóstej edycji "Rolnik szuka żony" wydawali się parą idealną i fani programu czekali na informację o ich ślubie, tymczasem para podjęła decyzję o rozstaniu. Dziś nie utrzymują ze sobą kontaktu i każde z nich skupia się na swojej pracy.