Adam z "Rolnik szuka żony" jest jednym z najsympatyczniejszych uczestników ósmej edycji. Co prawda jego relacja z Kamilą szybko się zakończyła, ale okazało się, że kandydat rolniczki spotyka się z Teresą, kandydatką Stanisława. Co prawda para oficjalnie nie potwierdziła tej informacji, ale niedawno ich wspólne zdjęcie pojawiło się w sieci i pozostali uczestnicy nie kryją, że Teresa i Adam tworzą świetną parę. Teraz kandydat Kamili zdecydował się odpowiedzieć na kilka pytań i zdradził, w jakim celu zgłosił się do programu! Adam szczerze o programie "Rolnik szuka żony"! Szukał miłości? Adam po zakończeniu przygody z programem "Rolnik szuka żony" nadal jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie zapowiada swoje kolejne projekty, dzieli się z obserwatorami swoją energią i od czasu do czasu odpowiada na pytania na pytania podczas Q&A. Niedawno pokazał, że jest zasypywany pytaniami o związek z Teresą , a teraz odpowiedział na pytanie, czego oczekiwał zgłaszając się do programu. Czy miałeś jakieś oczekiwania względem programu "Rolnik szuka żony"? - pyta jeden z internautów. Adam zdecydował się odpowiedzieć i nie ukrywa, że naprawdę zależy mu na znalezieniu drugiej połówki: Chciałem znaleźć żonę Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Teresa opublikowała romantyczny wpis. "Chyba tu mowa o Adamie" komentują fani Wygląda na to, że choć relacja Adama i Kamili szybko się zakończyła program przyniósł uczestnikowi nowe możliwości. Internauci nie ukrywają, że mężczyzna doskonale pasuje do Teresy i czekają na ich pierwsze wspólne zdjęcie. Tymczasem widać, że oboje chcą zachować tę relację dla siebie .