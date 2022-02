Adam w wielkim finale 8. edycji "Rolnik szuka żony" skonfrontował się z Kamilą. Opowiedział o powodach, przez które nie udało im się dogadać. Zacytował też SMSy od rolniczki, które sprawiły, że jego zaangażowanie zmalało. Poruszył też kwestię Tomasza. Ma żal do Kamili, że nie wybrała go, chociaż wszyscy na to stawiali? Adam opowiedział o absurdalnej sytuacji w domu rolniczki tuż po tym, gdy jego rodzina dowiedziała się, że to właśnie on został u jej boku. Zobaczcie, co wydarzyło się w programie i w jakich stosunkach Kamila pozostaje ze swoimi uczestnikami. Finał "Rolnik szuka żony 8": Adam o sytuacji w domu Kamili: "To było abstrakcyjne" Kamila z "Rolnik szuka żony" zrobiła furorę wśród fanów programu już po pilotażowym odcinku. Nie było również zaskoczeniem, gdy otrzymała rekordową ilość listów . Zgłosiło się do niej aż 500 kandydatów z czego wybrała trzech. Widzowie sceptycznie jednak podchodzili do jej zachowania w programie i zarzucali, że szuka pracownika a nie kandydata na męża . Fani śmiali się, że jej randki wyglądają jak rozmowy o pracę , a piętrzących się z odcinka na odcinek pretensji zaczynali mieć dość. W obronie Kamili stanęli nawet producenci programu. Kamila ostatecznie nie znalazła miłości w programie. Chociaż próbowała stworzyć coś z Adamem, tuż po rewizycie w jego domu, podziękowała mu za udział w programie, a po odwiedzinach oddała się pracy. Miała też czas na przemyślenia na temat swoich relacji z mężczyznami: Muszę odpuścić i nie być tak konkretną osobą, doceniać też inne wartości.(...) Zatrzymałam się, może też zdałam sobie sprawę z moich wad. Ja czasami przy mężczyznach po prostu się zamykam, bronię się. Zobaczyłam też, że w relacjach z mężczyznami ja na początku też z nimi walczę,...