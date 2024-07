P { margin-bottom: 0.21cm; }

Adam Kraśko z pierwszej edycji Rolnik szuka żony jest na diecie i już widać efekty. Kraśko schudł 18 kilo i zamierza zrzucić jeszcze więcej. Na jakiej jest diecie? To dieta wegetariańska. Rolnik zdecydował się też na płukanie jelita!

Reklama

Dzięki namowom przyjaciół zdecydowałem się na warzywno-owocową dietę. Pojechałem do ośrodka w Gołubiu i w ciągu 4 dni spadło mi 7 kilo, a w dwa tygodnie schudłem 18 kilo! - powiedział w Pytaniu na Śniadanie Adam Kraśko i dodał: - Mam więcej energii i cera mi się zmieniła, mam pozytywne nastawienie do życia. Teraz otrzymuję więcej komplementów jak wyglądam, również od pań!

Adam Kraśko zrezygnował ze swoich ulubionych mięsnych potraw. Czy było trudno?

Już teraz wiem, że mięsko jest ciężkostrawne, a smażone dobrze smakuje, ale w dłuższej perspektywie nas obciąża. Teraz jem tylko warzywa i owoce.

Czy teraz Adam Kraśko z Rolnik szuka żony będzie wegetarianinem do końca życia? Na razie rolnik nie odczuwa potrzeby jedzenia mięsa i dalej jest na diecie, by schudnąć jeszcze więcej. Potem wróci do lekkostrawnych potraw z mięsa, chyba że już nie będzie chciał.

W studio Pytania na Śniadanie gościł tez doktor Borys Boligar, który oczyszczał jelita Adama Kraśki metodą naturalną. Doktor uważa, ze dieta i lewatywa sprawi, że po odchudzaniu Kraśko wystąpi w programie. Jakim?

Mam nadzieję, że będzie program: Dziewczyny chodzą sznurem za Adamem - śmiał się w studiu.

Dla kogo odchudza się Adam Kraśko? Czy rolnik znalazł może przyszłą żonę i przygotowuje się do ślubu? Adam Kraśko był dyplomatyczny w odpowiedzi.

Zobacz także

Serce mam w granicach normy i wszystko jest na dobrej drodze - zdradził rolnik w PnŚ.

Zobacz także: Adam Kraśko OSTRO ocenia nowe rolniczki! "Od jednej wieje chłodem, drugiej boją się mężczyźni..."

Adam Kraśko ma 14 hektarowe gospodarstwo, uprawia zboże. Wziął udział w pierwszej edycji Rolnik szuka żony, jednak tam nie znalazł wybranki serca, za to zdobył popularność.

Adam Kraśko z Rolnik szuka żony i Ania

Teraz Adam Kraśko wziął się za siebie i się odchudza.

Facebook

Reklama

Adam Kraśko schudł już 18 kilo. Widać?