Adam Kraśko z Rolnik szuka żony po programie nie znalazł stałej partnerki. Ale już niedługo wiosna i rolnik zdradził, że chodzi na randki, bo w jego życiu pojawiła się pewna kobieta. Kim jest nowa miłość?

Reklama

Poznałem ostatnio fajną dziewczynę, ale nie jest tancerką, jak niektórzy sądzą. Ładna, ciekawa i naturalna. Lubię dziewczyny, które niczego nie udają. Ale znajomość dopiero się rozwija, więc nie chcę zapeszyć - mówi w "Na żywo" Adam Kraśko.

Z powodu kobiety Adam Kraśko postanowił też trochę się odchudzić. Rolnik wytłumaczył, że nie chodzi tylko o to, żeby lepiej wyglądać i się czuć. Chciałby być też bardziej sprawny w sypialni!

Tusza przeszkadza w miłości. Kłamią, ci, którzy mówią, że nie. Człowiek chudszy nie tylko lepiej wygląda, ale i ma więcej wigoru w... sypialni - śmieje się rolnik. - Przecież to samo życie. Ponoć faceci z nadwagą mają problemy ze spłodzeniem potomstwa. A ja chcę mieć żonę i dzieci. Co więcej, chcę długo żyć i mieć siły do pracy - powiedział Kraśko w wywiadzie w "Na żywo".

Życzymy rolnikowi powodzenia w odchudzaniu i w miłości. Bo do tej pory głównie to jego kandydatki z programu Rolnik szuka żony powychodziły za mąż i znalazły miłość, a rolnik nadal był sam. Może teraz to się zmieni!

Zobacz także: Magda Gessler "twarzą" parówek i wędlin! Na imprezie promującej jej nowy produkt pojawił się Adam Kraśko

Zobacz także

Adam Kraśko z Rolnik szuka żony założył niedawno bloga "Rolnik wie, co dobre". Chce na nim promować rolnicze, zdrowe produkty.

ONS.pl

Adam Kraśko w programie Rolnik szuka żony wybrał ostatecznie Anię, ale pod koniec programu stwierdził, że nie chce się z nią wiązać. Ania teraz jest już żoną kogoś innego i niedawno urodziła dziecko.