Ada i Michał z "Rolnik szuka żony 9" nie odstępują się nawet na krok. Para mieszka razem i szykuje się do ślubu, który odbędzie się już niebawem, bo w nadchodzące wakacje. Ada i Michał powoli zdradzają kolejne szczegóły przygotowań do ceremonii, a ukochana rolnika umila swoim fanom oczekiwanie na ważny dzień, udostępniając efekty sesji narzeczeńskiej. Ujęcie jest naprawdę romantyczne, ale fani patrzą tylko na jeden szczegół!

Reklama

Adrianna z "Rolnik szuka żony" podzieliła się wyjątkowym zdjęciem z Michałem

Choć kolejną edycję "Rolnik szuka żony" widzowie TVP zobaczą w telewizji już jesienią, a Marta Manowska zdradza kolejne szczegóły "Rolnik szuka żony 10", fani są na bieżąco też z losami uczestników poprzednich edycji programu. Należą do nich Ada i Michał - para, która poznała się w ostatniej edycji hitu TVP, a teraz szykuje się do ślubu. Data ceremonii jest już naprawdę blisko, a póki co Adrianna pochwaliła się na Instagramie efektami sesji narzeczeńskiej, w której wzięli udział wspólnie z Michałem.

- Uśmiech to najkrótsza droga do drugiego człowieka????☀️ - napisała Ada z "Rolnik szuka żony" w najnowszym wpisie na Instagramie.

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Kamila Boś zachwyca w błękitnym garniturze, ale tylko spójrzcie na buty! "Niebiański i gustowny"

Pod wpisem Ady z "Rolnik szuka żony" niemal natychmiast pojawiło się wiele komentarzy. Na ujęciu opublikowanym przez Adriannę uwagę fanów zwróciło oczywiście widoczne uczucie, jakie ich łączy. Internauci zauważyli też jednak, że ... zakochani są do siebie niezwykle podobni! Zgadzacie się z tą opinią?

- Ale Wy jesteście do siebie podobni!????

- Ach ta wasza piękna miłość ❤️

- Pięknie razem wyglądacie????

- Macie podobne uśmiechy! - piszą fani.

AKPA/NIEMIEC

Poza podobieństwem, o którym piszą fani rolnika i jego ukochanej, nowe zdjęcie opublikowane przez Adę z "Rolnik szuka żony" wskazuje również na to, że Michał z "Rolnik szuka żony" przeszedł metamorfozę przed ślubem. Fani zauważyli tę zmianę już wcześniej - rolnik zdecydował się zapuścić włosy. Jak się okazuje, pomysł na zmianę fryzury Michał zawdzięcza właśnie swojej narzeczonej!

- To ja mu powiedziałam, żeby tak inaczej zaczął te włosy ścinać - wyznała Ada z "Rolnik szuka żony" w "Pytanie na śniadanie".

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta i Paweł pokazali zdjęcia z wesela. Fanka: "Super wyglądacie, śliczna sukienka"

Czekacie na ślub Ady i Michała z "Rolnik szuka żony"? Póki co, zakochani zaskakują kolejnymi efektami przedślubnej sesji zdjęciowej!

Instagram @xxadrienne