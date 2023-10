Ślub Adrianny i Michała z "Rolnik szuka żony" zbliża się wielkimi krokami. Na nieco ponad tydzień przed ceremonią, przyszła panna młoda opublikowała symboliczny wpis, w którym zestawiła ślubne zaproszenia z listem, który wysłała do Michała przed rozpoczęciem nagrań do hitu TVP.

Ada i Michał z "Rolnik szuka żony" tworzą jedną z najbardziej lubianych przez widzów par ostatniej edycji show, a zainteresowanie fanów ich relacją rośnie coraz bardziej w miarę zbliżania się daty ślubu narzeczonych. Przygotowania do ślubu Ady i Michała z "Rolnik szuka żony" ruszyły już pełną parą, a ceremonia jest zaplanowana na połowę lipca. Narzeczona rolnika chętnie relacjonuje kolejne etapy przygotowań - pokazała między innymi ślubny makijaż czy dekoracje, które będą cieszyły oczy gości w czasie wesela.

Teraz, nieco ponad tydzień przed ślubem, Ada z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie symboliczny wpis, który opatrzyła zdjęciem dwóch kopert: pierwsza z nich przedstawia list, który Ada wysłała do Michała, gdy ten poszukiwał kandydatek na żonę w ramach programu, a druga zawiera zaproszenie na ślub pary. Nie zabrakło też pierścionka zaręczynowego. Okazuje się, że kilka dni temu znana z hitu TVP para obchodziła wyjątkową rocznicę!

Na InstaStories Adrianna z "Rolnik szuka żony" pokazała też wyjątkowy album, który stworzyła właśnie z okazji rocznicy związku z ukochanym. Umieściła w nim między innymi romantyczne zdjęcia pary z planu programu TVP czy z sesji zdjęciowej.

Fani byli zachwyceni zarówno samą rocznicą związku Ady i Michała z "Rolnik szuka żony", jak i pomysłem na prezent, na który wpadła przyszła żona rolnika. W komentarzach nie zabrakło zachwytów!

- Ale świetne zaproszenie????????❤️

- Pierścionek zaręczynowy identyczny jak mój ????

- Piękna miłość, życzę wam wszystkiego co najlepsze. Kochajcie się ❤️

- Wspaniałe zdjęcia, piękna z was para ????

- Ten album to świetny pomysł!