Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" wielokrotnie odpowiadała internautkom na pytania o swoją pracę zawodową i nie ukrywała, że nie zamierza wracać do pracy w przedszkolu, bo teraz ma inne zajęcia. Żona rolnika prowadzi swój kanał w serwisie YouTube, dwa sklepy i rozwija się jako influencerka. To niemało zajęć i wygląda na to, że na wakacje Anna Bardowska znalazła idealną asystentkę... O kogo chodzi?

Reklama

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła relacją ze swoją "asystentką"!

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" opublikowała ostatnio w mediach społecznościowych relację, w której mówi o swoich obowiązkach zawodowych i pakowaniu kolejnych paczek dla klientów jej internetowych sklepów, a tymczasem okazuje się, że córeczka uczestniczki "Rolnik szuka żony" chce pracować razem z mamą. Wygląda na to, że w okresie wakacyjnej przerwy od przedszkola Liwia zostanie "asystentką".

Liwia chce iść ze mną do pracy i będzie sprzedawać soki. Liwia Was zaprasza do sklepu. Chcesz iść ze mną do sklepu jutro, będziesz pakować paczki. - powiedziała Anna Bardowska do swojej córki, która jest zachwycona takim pomysłem.

Instagram / ania.bardowska

Zobacz także: Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała dom po kolejnym remoncie

Liwia zdecydowała się powiedzieć też kilka słów do obiektywu i nie tylko zaprosiła do sklepu, ale opowiedziała, czym zajmuje się jej mama. Urocze nagranie.

Zapraszam do mojego sklepu, a mama też ubrania sprzedaje

Instagram / ania.bardowska

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska zdradziła, ile zapłaciła za wakacje. Kwota może zaskoczyć

Reklama

Liwia doskonale czuje się na nagraniach i jest bardzo swobodna, a Anna Bardowska nie ukrywa, że jej córka uwielbia przebierać się i przymierzać jej buty. Urodzona modelka.

Instagram/@ania.bardowska

Instagram @ania.bardowska