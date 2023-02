Tomasz i Kasia z 9. edycji "Rolnik szuka żony" podbili serca widzów, którzy dziś mocno trzymają kciuki za ich relację i śledzą życie pary za pośrednictwem mediów społecznościowych. W związku tej dwójki po zakończeniu programu wszystko układa się świetnie, ale jak zapewne pamiętają wszyscy widzowie, droga do tego szczęścia była dość zawiła. Wszystko przez to, że początkowo Tomasz postanowił odesłać Kasię ze swojego gospodarstwa, by spróbować stworzyć coś z Zuzią. W najnowszym wywiadzie Kasia opowiedziała, jak wspomina ten moment. Nie ukrywa, że był to dla niej wyjątkowo trudny czas. "Rolnik szuka żony 9": Kasia o decyzji Tomasza w programie. "Najgorszy był powrót do domu" Już za kilka dni zobaczymy Kasię i Tomasza z "Rolnik szuka żony 9" w świątecznym odcinku programu . To z pewnością będzie wyjątkowy czas dla zakochanych, bo to w końcu ich pierwsze Boże Narodzenie spędzone razem. Fani już z niecierpliwością czekają na romantyczne zdjęcia Kasi i Tomka przy choince - miejmy nadzieję, że para zdecyduje się pochwalić nimi na Instagramie. Choć przygotowania do świąt w pełni, para zdążyła jeszcze udzielić wywiadu, w którym nie brakowało również wspomnień z udziału w programie. Jak wiadomo, początkowo Tomasz postanowił odesłać Kasię ze swojego gospodarstwa, by spróbować stworzyć coś więcej z Zuzią. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" w rozmowie z echodnia.eu szczerze przyznała, jak wówczas się czuła. - Przyznam szczerze, że swoje przepłakałam. Najgorszy był powrót do domu, kiedy wręcz nie wiedziałam, co się dzieje. Potem miałam bardzo mieszane uczucia. Czułam się dziwnie, bo mimo że zostałam odrzucona to w pewnym momencie zaczęło mi bardzo brakować Tomka - wyznała Kasia w rozmowie z echodnia.eu. Zobacz także: "Rolnik szuka...