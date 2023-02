"Rolnik szuka żony". Pamiętacie Izę od Kamila? Jest zakochana. Pokazała partnera

Justyna z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories odpowiedziała na pytanie o Justynę! Czy partnerce Kamila przeszkadza dziś to, że na początku programu to Justyna była faworytką rolnika? Jest szczery komentarz Justyny! Sprawdźcie, co napisała o rywalizacji w "Rolnik szuka żony" i jak komentuje decyzje Kamila. Justyna z "Rolnik szuka żony" ma żal do Kamila? Justyna bierze udział w ósmej edycji "Rolnik szuka żony" i jest kandydatką Kamila. O serce rolnika początkowo walczyły trzy kandydatki: Justyna, Iza i właśnie Joanna. Fani hitu programu TVP z pewnością doskonale pamiętają, że na początku to Justyna była faworytką młodego rolnika. Kamil był zauroczony drobną brunetką z burzą loków na głowie. Niestety, Justyna dość szybko ogłosiła, że rezygnuje z dalszego udziału w programie i wróciła do domu. Później Kamil podziękował Izie, a w jego domu została Joanna. W ostatnich odcinkach para już nie ukrywa, że narodziło się między nimi prawdziwe uczucie. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Ciągniki pokazane w programie nie należały do Kamila? Joanna odpowiada! Teraz z kolei fani zastanawiają się, czy Joannie nie przeszkadzało, że początkowo faworytką Kamila była Justyna. Jak komentuje to partnerka rolnika? Z początku Kamil był mocno zainteresowany Justyną, ona zrezygnowała. Przeszkadzało Ci to?- zapytał jeden z internautów. - Wiele razy powtarzałam, że Kamil wybierze sercem. Dlaczego miałoby mi to przeszkadzać? Byłyśmy we trzy tam jednak, więc każdą chciał poznać- odpowiedziała Joanna. Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Kamil oświadczy się Joannie? Zaskakujące doniesienia i... zdjęcie Waszym zdaniem Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" pasują do siebie? My mocno...