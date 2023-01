"Rolnik szuka żony 9": Klaudia zabrała wybranka do świątyni. "To na pewno jest zauroczenie"

Romantyczne randki i trudne decyzje - właśnie to czekało na bohaterów "Rolnik szuka żony" w najnowszym odcinku miłosnego hitu TVP. Pomimo licznych dylematów, Klaudia już nie zamierza ukrywać swoich uczuć. Którego z kandydatów postanowiła odesłać z gospodarstwa? "Rolnik szuka żony 9": Klaudia ogłosiła swojego wybranka Choć na początku 9. edycji "Rolnik szuka żony" widzowie byli przekonani, że pewnej siebie Klaudii nie uda się spotkać w programie wymarzonego kandydata na męża, charyzmatyczna blondynka zaskoczyła wszystkich swoim posunięciem. Po poważnej rozmowie Klaudii i Valentyna z "Rolnik szuka żony" , podczas której uczestniczka ogłosiła mu, że już podjęła decyzję odnośnie dalszych losów swoich kandydatów, Klaudia postanowiła zrobić poważny krok. Rolniczka już nie zamierza trzymać panów w niepewności, a swoją decyzję przekazała w nietypowy sposób. Swojego wybranka - Valentyna - Klaudia z "Rolnik szuka żony" postanowiła zaprosić na niecodzienną randkę... w cerkwi. - Jestem teraz mega szczęśliwy, że wybrała mnie - mówił rozradowany Valentyn. Zobacz także: "Rolnik szuka 9": Tomasz K. wyznaje. "Nie chciałem za szybko zrobić kroku na przód". Co na to Zuzia? Choć rolniczka jeszcze stara się nie mówić o wielkich uczuciach względem wybranka podkreśla, że na ten moment czuje się zauroczona Valentynem. - Myślę, że na ten moment to na pewno jest zauroczenie - mówiła szczęśliwa Klaudia. Również Valentyn nie może powstrzymać euforii. - Nie wiem, czy wierzyć w przeznaczenie, ale wydaje mi się, że coś jest na rzeczy. warto było tyle czekać na ten moment w życiu. Wydaje mi się, że niektórzy ludzie są sobie pisani i coś czuję, że to też jesteśmy my - podkreśla.