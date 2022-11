"Rolnik szuka żony 9": Tomek wróci do Kasi?! Fani są pewni!

Kamila od początku budziła największe emocje spośród uczestników 8. edycji "Rolnik szuka żony". 28-letnia blondynka zauroczyła wszystkich najpierw urodą, potem osobowością. To spowodowało, że już na starcie została rekordzistką - to właśnie ona otrzymała największą liczbę listów od kandydatów, było ich niemal 500! W ostatnim odcinku mogliśmy zobaczyć, jak kandydaci Kamili radzą sobie w jej gospodarstwie. Jak się okazuje, wcale nie tak źle. Widzowie programu zauważyli jednak, coś jeszcze - jak piękna rolniczka podchodzi do ich pracy. Też to zauważyliście? Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Krzysztof zauroczony jedną z kandydatek! "Coś tu zaiskrzyło" Jak kandydaci Kamili radzą sobie w jej gospodarstwie? Kamila, gwiazda 8. edycji "Rolnik szuka żony" , zaprosiła do swojego gospodarstwa trzech kandydatów - Tomasza, Adama i Jana. W ostatnim odcinku mieliśmy okazję przyjrzeć się pracy panów w pieczarkarni. Panowie, którzy przyjechali na gospodarstwo Kamili, w końcu musieli wykazać się swoją pracowitością i zaradnością. W minionym odcinku programu "Rolnik szuka żony" mogliśmy zobaczyć, jak kandydaci radzą sobie z pracą w pieczarkarni. Kamila od razu zagoniła kandydatów do pracy. Choć było jej naprawdę dużo, panowie nie marudzili specjalnie i poradzili sobie całkiem nieźle. Najbardziej w oczach rolniczki zyskał Adam. Widzę w nim taki potencjał, że on się w tym wszystkim odnajduje, że te tematy, które mi nie są obce, jemu również nie są obce - stwierdziła. Widzowie "Rolnik szuka żony" krytykują Kamilę Niektórzy widzowie "Rolnik szuka żony" są jednak zaskoczeni rozwojem wypadków w jej gospodarstwie. Tak wygląda trening w pracy a nie...