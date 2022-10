"Rolnik szuka żony 9": Łzy u kandydatek Tomasza! Fani gorzko: "Siedzą cały dzień na łóżku"

Na gospodarstwie u Tomasza R. z "Rolnik szuka żony 9" zostały już tylko dwie dziewczyny - Justyna oraz ciężarna Klaudia. W niedzielnym odcinku program z własnej woli opuściła Kasia, ponieważ widziała, że rolnik ma już inną faworytkę. Jej decyzja wywołała sporo łez, których nie mogła powstrzymać głównie Justyna. Widzowie nie najlepiej oceniają takie zachowanie dziewczyn. Dlaczego?

Wybory uczestników w "Rolnik szuka żony" z każdym kolejnym odcinkiem wzbudzają coraz większe emocje. Tym razem u Tomasza R. z "Rolnik szuka żony 9" decyzję o opuszczeniu gospodarstwa podjęła jedna z kandydatek, Kasia. Kobieta stwierdziła, że nie ma szans u rolnika, ponieważ ten ma już faworytkę - chodziło jej o Justynę. W show nie zabrakło więc łez:

Nie wiedziałam, co mam zrobić, bo siedziałam przy stoliku, był taki moment, że też poszłam do łazienki się rozpłakać, bo takie mam odczucie, że tak jakby dziewczyny były do mnie złe, że tak wyszło jak wyszło - mówiła Justyna.