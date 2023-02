W życiu Tomasza z "Rolnik szuka żony 9" ostatnio sporo się dzieje. Młody rolnik po rozstaniu z Kasią co chwila przekazuje swoim fanom kolejne wiadomości na temat tego, co aktualnie u niego słychać. Ostatnio Tomasz przekazał radosne wieści o tym, że został prowadzącym na pewnym kanale rolniczym na YouTubie, a teraz poinformował o kolejnym wspaniałym wydarzeniu w jego życiu. O co chodzi? Sprawdźcie szczegóły!

"Rolnik szuka żony 9": Tomasz przekazał radosną nowinę

Tomasz i Kasia z "Rolnik szuka żony" rozstali się - ta wiadomość dotarła do fanów programu tuż po walentynkach. Widzowie show nie ukrywali, że informacja ta bardzo ich zasmuciła, ponieważ to właśnie Tomasz i Kasia byli jedną z najbardziej lubianych par, która powstała w 9. edycji show. Byli partnerzy nie zdecydowali się jednak ujawnić, dlaczego doszło do rozpadu ich związku

Wygląda jednak na to, że pomimo rozstania, obydwoje dobrze sobie radzą z tą sytuacją. Co więcej, Tomasz nie przestaje zaskakiwać swoich fanów kolejnymi, radosnymi nowinami. Ostatnio młody rolnik pochwalił się swoim debiutem w roli prowadzącego, a teraz poinformował, że został nominowany do wyjątkowego plebiscytu.

- Dostałem wiadomości, że ktoś mnie zgłosił do Osobowości Roku 2022 w naszym powiecie. Jeśli macie ochotę zagłosować na mnie lub pozostałych kandydatów to wstawiam link - napisał Tomasz.

Głosowanie w plebiscycie, do którego został zgłoszony Tomasz z "Rolnik szuka żony" już zostało zakończone i okazało się, że młody rolnik znalazł się w pierwszej trójce w kategorii Biznes. Teraz kapituła konkursu wybierze laureata, któremu przyzna tytuł Osobowości Roku 2022 w powiecie opatowskim. Pozostało zatem trzymać kciuki za dalsze sukcesy Tomasza!

A Wy, śledzicie losy Tomasza po zakończeniu jego udziału w "Rolnik szuka żony"? Młody rolnik z powodzeniem prowadzi Instagram, a jego konto obserwuje ponad 61 tys. internautów! Jesteśmy pewni, że jeszcze wiele razy usłyszymy o jego sukcesach.