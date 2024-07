Już 27. listopada TVP wyemituje finałowy odcinek "Rolnik szuka żony 9". Widzowie dowiedzą się, jak potoczyły się dalsze losy uczestników. Czy Justyna zdecydowała się przeprowadzić do Tomasza R.? Czy związek Klaudii i Valentyna wciąż jest tak cukierkowy, jak na początku gdy towarzyszyły im kamery "Rolnik szuka żony"? Czy w finale Zuzia zdecydowała się wyjaśnić swoje kłamstwo względem Tomasza i jak zareagowała na to Kasia? Czy Mateusz zdecydował się zdradzić, kto wysłał mu screeny, przez które odesłał wszystkie dziewczyny do domu? Zobaczcie zdjęcia z finałowego odcinka "Rolnik szuka żony". Miny rolników mówią same za siebie....

Reklama

"Rolnik szuka żony 9": Co działo się w finałowym odcinku?

Dziewiąta edycja "Rolnik szuka żony" dobiega końca. Nadszedł czas podsumowań, więc rolnicy, którzy zdecydowali się poszukać miłości w programie, spotkali się z Martą Manowską by porozmawiać o tym, co wydarzyło się u nich w ciągu tych kilku tygodniu po tym, jak wyjechały od nich kamery. Fani formatu musza jednak być czujni po TVP zdecydowało się przełożyć emisję finałowego odcinka "Rolnik szuka żony" na godzinę 22:00.

W ostatnim odcinku 9. edycji "Rolnik szuka żony" wyjaśni się, jak potoczyły się dalsze losy Tomasza R. czy ułożyło mu się z Justyną? Uczestniczka miała wątpliwości, co do przeprowadzki do rolnika, ponieważ musiałaby przewrócić nie tylko swoje życie ale również swojego syna. Czy Mateusz z "Rolnik szuka żony" skonfrontował z dziewczynami a przede wszystkim z Zuzią kwestię podesłanych do niego screenów, które zniszczyły jego relacje z dziewczynami?

AKPA, Niemiec

Zobacz także: "Rolnik szuka żony 9": Adrianna pozuje w białej sukni i wspomina o programie. Zerwała z Michałem?

Czy związek Klaudii i Valentyna z "Rolnik szuka żony" wciąż jest tak piękny jak na początku ich znajomości? W końcu już podczas rewizyty Valentyn przedstawił rodzicom Klaudię z "Rolnik szuka żony" jako swoją dziewczynę.

Zobacz także

AKPA, Niemiec

Zobacz także: "Rolnik szuka żony 9": Kandydatka Mateusza pojawiła się w ślubnym programie TVN! Już znalazła miłość?

Widzowie dowiedzą się również jak potoczyła się relacja Michała z "Rolnik szuka żony" z jego wybranką Adrianną. Czy najmłodszy rolnik 9. edycji odnalazł swoją miłość życia i to właśnie Adrianna okazała się być tą jedyną?

AKPA, Niemiec

Zobacz także: "Rolnik szuka żony 9": Klaudia w wymownym wpisie: "Kiedy już wiesz, że on kłamie"

Reklama

Tomasz z "Rolnik szuka żony" po rozstaniu z Zuzią, zdecydował się dać kolejną szansę Kasi, która po jego odrzuceniu popłakała się przed kamerami. Czy ich związek przetrwał? A może widzowie będą świadkami konfrontacji porzuconej Zuzi z Kasią? Miny rolnika i Marty Manowskiej na poniższym zdjęciu wydają się być bardzo wymowne. O czym rozmawiali lub kogo słuchali w momencie, gdy zostało zrobione to zdjęcie? Zobaczcie więcej kadrów z finałowego odcinka "Rolnik szuka żony 9".

AKPA, Niemiec

AKPA, Niemiec

AKPA, Niemiec

AKPA, Niemiec