"Rolnik szuka żony" 9 zbliża się do końca. Jedną z par najbardziej lubianych są Klaudia i Valentyn. Stwarzają wrażenie świetnie dopasowanych i zdaje się, że nie widzą poza sobą świata - co pokazały niedawne odcinki programu. Fani "Rolnika" dotąd byli przekonani, że tych dwoje stworzy trwały i udany związek. Niespodziewanie w mediach społecznościowych Klaudii pojawiły się wymowne grafiki, które kompletnie zburzyły dotychczasowe wrażenie. Dziewczyna wspomina w nich o kłamstwie. Czyżby Valentyn i Klaudia przechodzili kryzys?

"Rolnik szuka żony" 9: Valentyn okłamał Klaudię?

W niedawnych odcinkach dziewiątej edycji miłosnego show TVP widzowie podziwiali świetnie układającą się znajomość Klaudii i Valentyna z "Rolnik szuka żony", który postanowił przedstawić ukochaną swoim rodzicom. Pojawiały się nawet sugestie, że para już zamieszkała razem. Jednak najnowsze grafiki, które opublikowała rolniczka, wszystko to stawiają pod znakiem zapytania. Wygląda to tak, jakby Valentyn ją okłamywał, a ona wreszcie go przejrzała.

Na swoim Instagramie Klaudia pokazała grafiki z nią i Valentynem w roli głównej, które opatrzone zostały wymownymi komentarzami:

- Kiedy już wiesz, że on kłamie, ale chcesz posłuchać, jaki kit wymyślił tym razem - głosi napis na pierwszej grafice.

Z kolei przy drugim memie uczestniczka przedstawiła dwa zdjęcia: jedno ukazuje sytuację "przed związkiem", a drugie "w związku". Widzimy na nich roześmianą Klaudię, co wreszcie przestaje się podobać Valentynowi.

- No i na ch*j się tak ciągle śmiejesz... - brzmi podpić zdjęcia.

Materiały, które rolniczka opublikowała w sieci, wywołały wśród widzów burzę. W poprzednim odcinku programu na jaw wyszły istotne dość różnice pomiędzy Klaudią a Valentynem, dotyczące ich zapatrywań na najbliższą przyszłość. Kandydat zdradził, że jest gotowy na to, by zamieszkać z ukochaną i już we wspólnym gniazdku witać nadchodzący rok. Tymczasem Klaudia nie wydawała się być co do tego przekonana. Właśnie z tego powodu widzowie zaczęli obawiać się, że sielanka zakochanych nie trwała długo.

Czy rzeczywiście za wymownym wpisem rolniczki kryje się smutna prawda? Można przypuszczać, że jednak nie. Najpewniej grafiki, które opublikowała, są tylko jej reakcją na pojawiające się w sieci plotki o kłopotach w związku. Gwiazda "Rolnika" postanowiła po prostu wyśmiać krążące teorie spiskowe.

Dodajmy, że kolejny odcinek programu "Rolnik szuka żony" będzie tym finałowym. To właśnie wtedy przekonamy się, czy Klaudia i Valentyn zdecydowali się na wspólną przyszłość. Finał zostanie wyemitowany już 27 listopada - oczywiście w Jedynce.

