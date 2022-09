Na nowy sezon "Rolnik szuka żony" czekają wszyscy fani hitowego programu Telewizji Polskiej. W tym roku 8. edycja nie ruszyła na początku września, ale datę premiery wyznaczono na 19 września o godzinie 21.15. Teraz okazuje się, że ten termin stoi pod znakiem zapytania, a wszystko przez Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2021. W sobotę wieczorem okaże się, czy 8. edycja "Rolnik szuka żony" wystartuje 19 września! Premiera 8. edycji "Rolnik szuka żony" zostanie przesunięta? "Rolnik szuka żony" to jeden z najpopularniejszych programów TVP, który cieszy się niesłabnącą popularnością. W nowej edycji zobaczymy piątkę uczestników : Kamilę, Elżbietę, Kamila, Krzysztofa i Stanisława. Już 19 września o 21.15 mieliśmy zobaczyć premierowy odcinek 8. edycji, w którym uczestnicy czytają listy od swoich kandydatów, tymczasem okazuje się, że program może zostać przesunięty o tydzień: Już w sobotę polska reprezentacja siatkówki zmierzy się w półfinale Mistrzostw Europy ze Słowenią. Jeżeli wygrają, zawalczą o tytuł mistrza na antenie TVP1 w niedzielę o 20:30. Co oznacza, że w takim wypadku zobaczylibyśmy się tydzień później. Dziś wszyscy jesteśmy kibicami! Do boju, Biało-Czerwoni! - czytamy na oficjalnym fanpage'u "Rolnik szuka żony" na Facebooku. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Łukasz Sędrowski trafił do szpitala. Co się stało? Internauci dość emocjonalnie przyjęli tę wiadomość i choć kibicują drużynie polskich siatkarzy, to trudno zaakceptować im fakt, że premiera 8. edycji "Rolnik szuka żony" może zostać przełożona na kolejny tydzień: Jak by nie było innego kanału TVP na którym można transmitować mecz Jakby nie dało się przesunąć rolnika...