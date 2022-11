"Rolnik szuka 9": Tomasz K. wyznaje. "Nie chciałem za szybko zrobić kroku na przód". Co na to Zuzia? 

Sytuacja w gospodarstwie Kamili z "Rolnik szuka żony" jest coraz bardziej napięta! Pierwsza randka z Adamem wywołała w sieci prawdziwą burzę, a internauci nie szczędzą rolniczce krytycznych komentarzy i stają w obronie mężczyzny. Tymczasem w nowym odcinku zobaczymy ciąg dalszy randki Kamili i Tomasza, która również zaczęła się od wyjaśniania napiętej sytuacji z poprzedniego dnia. Jak zakończy się spotkanie? W zwiastunie widać, że mina Tomasza mówi wiele... A co z Janem? Kandydaci Kamili z "Rolnik szuka żony" 8 załamani sytuacją z rolniczką! W ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony 8" mnóstwo emocji wywołały łzy Kamili, która jak się okazało płakała, bo jej kandydaci naciskali na randki z nią , co się jej bardzo nie spodobało: Dzisiaj rano wstałam i od razu jest atak! Oni już dzisiaj chcą, dzisiaj już zobaczyli, że chcą ten czas spędzić ze mną sam na sam. [...] Wczoraj toczyło się wszystko o to, że oni chcą mnie poznać poza kamerami. Pytań zabrakło poza kamerami. Po co była ta presja, ten nacisk, po co była ta spina? Nie rozumiem... Ostatecznie zdecydowała się zorganizować randki, ale to zdecydowanie nie było to, czego spodziewali się jej kandydaci. Kamila już na początku nawiązała do napiętej sytuacji z poprzedniego dnia i okazuje się, że w kolejnym odcinku jeszcze się to pogłębi! W kolejnym odcinku atmosfera na gospodarstwie zacznie delikatnie gęstnieć. Wyobrażenia skonfrontowane z rzeczywistością mogą przynieść nieoczekiwany zwrot akcji - mówi Marta Manowska w zapowiedzi nowego odcinka. Ciesz się cerą idealną! Wykorzystując do Clinicque kod rabatowy , za najlepsze kosmetyki zapłacisz mniej! Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Wiadomo, dlaczego Kamila płakała! Podczas randki z Adamem było ostro...