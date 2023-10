Klaudia z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories pokazała swoje zdjęcie, na którym pozuje bez makijażu. Piękna rolniczka w programie Telewizyjnej Jedynki i na fotkach publikowanych na Instagramie zachwyca swoim wyglądem, a jak prezentuje się totalnie bez make-upu? W naturalnej odsłonie jest nie do poznania? Zobaczcie sami!

Klaudia z "Rolnik szuka żony" w naturalnej odsłonie

Klaudia jest jedną z uczestniczek, które szukały miłości w telewizyjnym programie. Piękna blondynka wzięła udział w dziewiątej edycji "Rolnik szuka żony", a jej uroda zachwciła wielu mężczyzn, którzy zdecydowali się napisać do niej list. Jak już wiemy, Klaudia zaprosiła do swojego domu Kamila, Konrada i Valentyna, a ostatecznie to Valentyn zdobył jej serce. Para postanowiła kontynuować swoją relację i do dziś tworzą szczęśliwy związek. Ostatnio Klaudia i Valentyn w "Pytaniu na śniadanie" opowiedzieli nawet o wspólnych planach na święta.

Klaudia dzięki udziałowi w "Rolnik szuka żony" zdobyła nie tylko miłość, ale również sympatię internautów, którzy dziś mogą śledzić jej losy za pośrednictwem Instagrama. Rolniczka chętnie pokazuje romantyczne kadry z partnerem, a ostatnio opublikowała również zdjęcie na którym pozuje bez makijażu.

Instagram @k__klaudi

Klaudia z "Rolnik szuka żony" pokazała się w naturalnej odsłonie, całkowicie bez make-upu i zdecydowanie zachwyciła swoim wyglądem. Chociaż rolniczka ma 25 lat, to na zdjęciu bez makijażu prezentuje się niczym nastolatka.

Zgadzacie się z nami?

AKPA Piętka Mieszko

Kibicujecie Klaudii i Valentynowi z dziewiątej edycji "Rolnik szuka żony"? Waszym zdaniem pasują do siebie?