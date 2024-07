W finałowym odcinku "Rolnik szuka żony 9" Tomasz R. miał okazję porozmawiać ze wszystkimi kandydatkami, które przyjechały na jego gospodarstwo, ale również zdradzić widzom, czy jego związek z Justyną przetrwał. Nie zabrakło łez wzruszenia i poważnych deklaracji! Zobaczcie, co się wydarzyło w ostatnim, niedzielnym odcinku show.

W finałowym odcinku "Rolnik szuka żony 9" wszyscy rolnicy musieli podjąć lub ogłosić swoje ostateczne decyzje w kwestii związków i relacji, które rozpoczęły się w trakcie trwania programu. Tomasz R. już na samym początku wiedział, że jego serce bije najmocniej przy Justynie i to właśnie ona została najdłużej jego w domu. Jako pierwsza zrezygnowała Kasia, obecna w studiu w trakcie finału. Uczestniczka marzy o kościelnym ślubie, a rolnik ma już taki za sobą, dlatego sama postanowiła opuścić gospodarstwo. Czy dziś żałuje? Kiedy pokazywano fragmenty z jej udziałem Kasia rozpłakała się i musiała na chwilę wyjść!

W studiu w trakcie finału "Rolnik szuka żony" zabrakło Klaudii, która niedawno została mamą! Ta przyznała, że od początku czuła, że faworytką Tomasza jest Justyna, ale w ogóle nie ma do niego żalu - dziś skupia się głównie na córce, a kiedy o niej mówi, nie może powstrzymać łez:

Klaudia zabrała również głos w sprawie ostrych komentarzy widzów, którzy sugerowali, że w show szukała "tatusia" dla swojego dziecka. Przyznała również, że z Tomaszem nie mogłoby jej połączyć nic więcej niż przyjaźń:

To tak nie było, że ja przyszłam do programu szukać tatusia, po prostu mi się nie udało i szukałam drugiej relacji. Tomasz jest fajny jako kolega, na dłuższą metę, to by się nie udało, po prostu.