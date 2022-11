Justyna z "Rolnik szuka żony 8" już na początku pobytu w gospodarstwie Kamila podjęła decyzję o odejściu z programu. 26-latka zobaczyła, jak wygląda praca w gospodarstwie i stwierdziła, że nie odnajdzie się jako żona rolnika i szczerze przedstawiła Kamilowi swój punkt widzenia. Kiedy ogłosiła swoją decyzję pozostałym uczestniczkom one też nie ukrywały zaskoczenia, ale Justyna była zdecydowana i mogła liczyć na pożegnanie z klasą. Teraz zdradziła, jaki prywatnie jest Kamil! Justyna z "Rolnik szuka żony 8" szczerze o Kamilu! Justyna z "Rolnik szuka żony" początkowo była faworytką Kamila, o czym on sam mówił wprost przed kamerami. Jednak dziewczyna zdecydowała, że chce wrócić do domu , bo życie na wsi ją rozczarowało: Nie byłam zadowolona z tego, że będziemy robić obiad, bo nie potrafię gotować [...] Drugi dzień pokazał mi, że muszę się trochę zastanowić, czy chciałabym się tu przeprowadzić. Na ten moment nie czuję się tu zbyt swobodnie. [...] Może życie na wsi mnie jednak rozczarowało, bo jednak pamiętałam jako dziecko, że nie robiłam za wiele, a tutaj wiadomo, że w końcu musiałabym się zabrać do roboty. Dotarło to do mnie, że chyba nie ma sensu zajmować mu czasu i miejsca, a dziewczyny mają więcej z nim wspólnego. W relacji na Instastory Justyna zdecydowała się odpowiedzieć na pytania od fanów "Rolnika" i podczas Q&A została zapytana o Kamila. Czy rolnik poza kamerami zachowywał się tak samo, jak zostało to pokazane w hicie TVP1 ? Czy Kamil prywatnie jest taki jak został pokazany w programie? A dziewczyny? Odpowiedź Justyny może zaskoczyć, szczególnie po wydarzeniach z Kamilą czy Stanisławem, gdzie uczestnicy sugerują, że w programie pokazano jedynie część tego, co miało miejsce w ich gospodarstwach i może...