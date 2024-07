Już w niedzielę dowiemy się, jak potoczyły się losy bohaterów 9. edycji "Rolnik szuka żony"! Fani w końcu poznają odpowiedź na najważniejsze pytanie - którzy uczestnicy kontynuują swoje relacje, a kto z programu wyjdzie jako singiel. Choć do finału jeszcze kilka dni, to widzowie już są niemal pewni, że Ada i Michał nie tylko będą dalej w związku, ale także... zaręczą się! Po czym tak wnioskują? Sprawdźcie szczegóły!

"Rolnik szuka żony 9": Michał oświadczy się Adzie w finale show?

To już ostatnie chwile z 9. edycją programu "Rolnik szuka żony". Już w niedzielę wszystko stanie się jasne, dlatego widzowie z niecierpliwością wyczekują finałowego odcinka. Już po zwiastunie finału "Rolnik szuka żony 9" wiemy, że emocji nie zabraknie. Zdaniem fanów "pewniakami" do happy endu są Ada i Michał. Ta urocza para skradła serca widzów, a co więcej fani wieszczą, że w finale show... Michał oświadczy się Adzie!

Wszystko przez to, że właśnie na oficjalnym facebookowym profilu programu pojawiło się wspomnienie z zaręczyn Joanny i Kamila z finału 8. edycji "Rolnik szuka żony". Fani są pewni, że to sygnał od produkcji show, że i tym razem będziemy świadkami tak pięknego wydarzenia!

Jak już wspomnieliśmy, widzowie wskazują na Adę i Michała!

- Coś mi się wydaje, że w niedzielę będą kolejne zaręczyny

- Ady i Michała mogłyby być zaręczyny

- Czekamy na kolejne zaręczyny!

w Rolnik Szuka Żony. A może tak Michał i Ada wezmą przykład z tej pary?

- piszą internauci.

Myślicie, że to możliwe? No cóż, na razie to jedynie spekulacje fanów show, a wszystkiego oficjalnie dowiemy się już w najbliższą niedzielę! Przypominamy, że ze względu na transmisję meczu z Mistrzostw Świata w piłce nożnej, finał "Rolnik szuka żony 9" został przesunięty. Ostatni odcinek show zobaczymy o godzinie 22:00, tuż po zakończeniu meczu.