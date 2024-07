Adrianna z "Rolnik szuka żony" 9 zaskoczyła odważnym makijażem, a jej obserwatorki błyskawicznie zareagowały i piszą wprost, że lepiej wygląda w naturalnej wersji. "Tu wyglądasz na 10 lat więcej" - dodała jedna z internautek. Faktycznie tak mocny makijaż nie pasuje Adriannie? Narzeczona Michała odpowiedziała!

Reklama

Adrianna z "Rolnik szuka żony" 9 zaskoczyła w nowej odsłonie. Aż trudno ją rozpoznać

Adrianna w 9. edycji "Rolnik szuka żony" znalazła miłość i tuż przed finałem przyjęła oświadczyny Michała. Para obecnie mieszka wspólnie na gospodarstwie rolnika, a Ada nie ukrywała, że choć decyzja o przeprowadzce nie była łatwa, to podjęła ją dość szybko. Po zakończeniu przygody z programem Adrianna i Michał z "Rolnik szuka żony" udzielili kilku wywiadów i opowiedzieli m.in o swoich zaręczynach, a także odnieśli się do plotek na temat ciąży. Ostatnio narzeczona rolnika jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie została porównana do nawet Anny Bardowskiej, na co dość kąśliwie odpowiedziała.

Teraz Adrianna pokazała nowe zdjęcie, a fanki piszą, że trudno ją rozpoznać. Pod nowym zdjęciem Adrianny pojawiło się kilka pozytywnych komentarzy:

- Pięknie wyglądasz, jak modelka ???? Piękna ♥️♥️

Dominują jednak głosy, że mocny makijaż nie pasuje do delikatnej urody uczestniczki programu "Rolnik szuka żony"...

Zobacz także: "Rolnik szuka żony 9": Adrianna porównana do Anny Bardowskiej. Złośliwy komentarz partnerki Michała!

Zobacz także

Internautki nie do końca pozytywnie oceniają nowy makijaż Adrianny i piszą wprost, że nie pasuje do jej subtelnej urody:

- Ojj chyba jednak taki styl makijażu nie pasuje do Twojej delikatnej urody ???? - Adrianna, Ty jesteś ładna bez makijażu. Przeczytałam, że to w celach artystycznych. Jednak niech ktoś Ci twarzy nie psuje lub niech zmieni kreskę artystyczną. - Trochę ten makijaż cię postarzył - Jesteś taka śliczna ???? ale tu wyglądasz na 10 lat więcej - Wow, nie poznałam cię

Adrianna zdecydowała się odpowiedzieć na jeden z krytycznych komentarzy i z dystansem napisała:

Zawsze warto spróbować czegoś nowego. (...) To tylko w celach artystycznych. ❤️ na co dzień chodzę bez makijażu ????

Instagram / xxadrienne

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin pokazała twarz synka. Adaś to cały tata!

Faktycznie sądzicie, że Adrianna z "Rolnik szuka żony" wygląda lepiej w delikatnym makijażu?

Niemiec/AKPA

Instagram @ xxadrienne

Niemiec/AKPA