W przypadku Michała i Adrianny z "Rolnik szuka żony 9" można mówić o miłości od pierwszego wejrzenia". Zakochani byli tak pewni swojej miłości, że Michał odważył się oświadczyć wybrance jeszcze przed finałowym odcinkiem show. Adrianna z "Rolnik szuka żony" mogła się już pochwalić pięknym pierścionkiem. Fani jednak zaczęli dopatrywać się w tej decyzji drugiego dna oraz... ciążowego brzuszka u uczestniczki. Czy Adrianna i Michał z "Rolnik szuka żony" spodziewają się dziecka? Odpowiedzieli nam na to pytanie.

"Rolnik szuka żony 9": Adrianna i Michał odpowiadają na pytania o ciążę

Adrianna i Michał udzielili wywiadu dla Party.pl i opowiedzieli o tym, jak wygląda ich życie po programie. Niedawon Adrianna z "Rolnik szuka żony" opowiadała, jaki ma kontakt z rodzicami Michała, którzy w programie nie ukrywali, że woleli by ich syn związał się z Martą. Michał jednak poszedł za głosem serca i po kilku tygodniach znajomości oświadczył się Adzie. Czy pójdą śladami Kamila i Joanny by już niedługo planować swój ślub? Finałowy odcinek i zaręczyny Michała z Adrianną to nie jedyne tematy, które spędzały sen z powiek widzom. Fani "Rolnik szuka żony" zaczęli się zastanawiać czy Adrianna przypadkiem nie jest w ciąży. W rozmowie z "Rolnikami" postanowiliśmy skonfrontować te domysły:

- Zjadła duże śniadanie przed finałem - zażartował Michał.

- Oficjalnie mówię: nie, nie jestem w ciąży. Dzieci dopiero po ślubie - dodała rozbawiona Adrianna.

Zakochani zdradzili nam, że to nie oznacza jednak, że nie planują założenia rodziny. Zobaczcie nasz nowy wywiad z Michałem i Adrianną z "Rolnik szuka żony".

