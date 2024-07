Kamil i Joanna, którzy poznali się biorąc udział w ósmej edycji "Rolnik szuka żony", dziś są szczęśliwymi rodzicami maleńkiej Tosi i już planują swój ślub. Co więcej, odkąd w ich życiu pojawiło się dziecko, ta dwójka budzi jeszcze większe zainteresowanie ze strony fanów i internautów, z którymi Asia postanowiła podzielić się zaskakującym zdjęciem. Świeżo upieczona mama pokazała jak wyglądała tuż - bo tydzień - przed porodem! Co jest w tym takiego zaskakującego? Obserwatorki Joanny były w szoku, bo na zdjęciu ledwo co dopatrzyły się... ciążowego brzuszka!

"Rolnik szuka żony": Joanna pochwaliła się zdjęciem, które zrobiła tuż przed porodem

23 listopada ulubieńcy widzów ósmej edycji "Rolnik szuka żony" świętowali pierwszy miesiąc swojej córeczki. Co więcej, świeżo upieczeni rodzice chętnie dzielą się swoją codziennością i pokazują, jak Tosia zmieniła ich życie.

Ostatnio spore zamieszanie wywołało wyznanie młodej mamy. Kiedy Joanna z "Rolnik szuka żony" zdradziła, że przytyła w ciąży 18 kg, internauci wręcz nie mogli w to uwierzyć, bo praktycznie od razu po porodzie po nadprogramowych kilogramach u Joanny nie było śladu. Teraz wybranka Kamila ponownie wywołała w swoich obserwatorach szok, dzieląc się z nimi zdjęciem swojej sylwetki tuż przed porodem.

- Ostatnio przeglądając galerię natrafiłam na to zdjęcie. Zrobiłam je dokładnie tydzień przed tą wielką nocą.

Jeszcze niczego nieświadoma, że już za kilka dni będę trzymać naszą Perełkę na rękach. Minął już ponad miesiąc, a ja nadal jestem w szoku, że udało się dociągnąć, aż do 37-ego tygodnia. To była ciężka walka o każdy tydzień. Będąc w szpitalu widziałam wiele dziewczyn z tym samym problemem, a nawet z poważniejszymi problemami co ja i powiem szczerze, że kobieta będzie znosić każdy ból i cierpienie dla swojego dziecka - zdradziła Asia.

W swoim obszernym wpisie Joanna przyznała, że za Kamilem i Tosią poszłaby w ogień, a na koniec dodała zaczepne: "jednak miałam brzuszek w ciąży" - i tu musimy przyznać, że brzuszek to idealne określenie, bo praktycznie go nie widać!

Fani Joanny nie mogli przejść obok tego zdjęcia obojętnie. Pod wpisem uczestniczki "Rolnik szuka żony 8" natychmiast posypały się komentarze, dotyczące właśnie jej formy pod koniec ciąży:

- Nawet bym nie powiedziała, że na tym zdjęciu jesteś w ciąży????,dlatego teraz tak szybko wrociłaś do formy❤️ - Jaki mały brzuszek miałaś ???????? - Jeju patrząc na twoje zdjęcie w ciąży to ja mam obecnie taki brzuszek w 6 miesiącu to aż się boje co będzie dalej ???? (...) - Asiu najważniejsze że wszystko skończyło się dobrze. Taki brzuszek i figurę w ciąży życzyłaby sobie każda Pani. - Ojejciu przecież tam w ogóle brzuszka nie ma (...) - piszą fani.

Jak widać Joanna może liczyć na masę ciepłych słów i wsparcie ze strony fanów. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć malutkiej Tosi i rodzicom dużo zdrowia - i przespanych nocy!

@joasia.wielgosz, Instagram