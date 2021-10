"Rolnik szuka żony 8": Romantyczny Krzysztof ma już faworytkę? Piękna scena na pomoście

Monika nie pasuje do Maćka z "Rolnik szuka żony"? Internauci dość chłodno zareagowali na wyznanie rolnika, że to właśnie Monika jest jego faworytką. Według większości fanów wcale nie jest idealną kandydatką dla przystojnego uczestnika siódmej edycji programu Telewizyjnej Jedynki. Po ostatnim odcinku w sieci zawrzało! Internauci nie są zachwyceni Moniką Maciek to zdecydowanie jeden z najsympatyczniejszych uczestników programu "Rolnik szuka żony". Rolnik od samego początku nie ukrywa, że jego faworytką jest Monika. 28-latka ze Złotowa wpadła mu w oko już podczas czytania listów. Po pierwszym spotkaniu rolnik mówił wprost, że to na randkę z Moniką czekał najbardziej i to ona miała pewne miejsce w trójce, którą zaprosił do swojego domu. W ostatnim odcinku widzowie mogli zobaczyć, jak kandydatki rolnika pojawiły się na gospodarstwie. Najbardziej nie mogę się doczekać aż Monika przyjedzie, jestem ciekawy co powie, jak to wszystko odbierze tutaj - mówił przed kamerami. Muszę zobaczyć czy się nadaje na to gospodarstwo, jak to wygląda, jak to życie leci. Chciałabym go poznać, żeby mieć większą pewnośc bo ile my się znamy... dziesięć minut rozmowy to jest dla mnie tak troszkę za mało, żeby stwierdzić, że ja z tym człowiekiem całe życie bym chciała przeżyć - mówiła z kolei Monika. Maciek jest zauroczony Moniką, ale według internautów kobieta nie pasuje do rolnika! - Monika za zimna dla takiego fajnego faceta - Ta nauczycielka to dobra aktorka..nie nadaje się na wies.. - Pan Maciej wydaje się być bardzo miłym facetem...wg mnie Pani Monika wydaje się być wciąż niezadowolona, być może to tylko moje spostrzeżenie...troche szkoda go dla niej... - Coś czuję, że Ona się nie nadaje na to gospodarstwo i nie będzie umiała...